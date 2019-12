Neuron T/One: pickup eléctrica, modular y con un panel solar Automotores 06 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Neuron EV es una nueva compañía californiana que promete fabricar pickups y camiones eléctricos en un futuro. A inicios de noviembre anunciaron su existencia con unos renders y sin detalles, donde el objetivo era adelantarse a Elon Musk y el lanzamiento de la Tesla Cybertruck. No les funcionó, ya que pocos medios tomaron la información.

Ahora con los detalles de la Cybetruck, que ha sido un éxito con más de 250.000 reservas, hoy Neuron vuelve a la carga, y lo hace con los primeros detalles de su Neuron T/One, que será su pickup eléctrica, y lo más importante: fotos reales del primer prototipo.

Lo primero que se destaca de este Neuron T/One es su diseño, ya que además de que éste sí parece pickup, cuenta con líneas agresivas bajo una estética futurista y que, al menos en las fotos, luce práctico.

Neuron busca competir en este mercado de las pickups eléctricas contra la atractiva Rivian, los clásicos Ford y GM, así como Tesla y su polémico diseño. Para destacarse del resto, Neuron afirma estar apostando no sólo por el diseño, sino por funciones y características exclusivas que ayudarían a dar un valor agregado a su propuesta.

Entre estas características, Neuron menciona que su T/One incluirá con un diseño modular, con el que se podrán añadir desde una batería de reserva intercambiable para ampliar su autonomía; una cubierta desmontable para la cama con paneles solares, que podría servir para proporcionar energía tanto a la batería del coche como a otros dispositivos; así como algo que llaman "sistema de energía reemplazable", del que no han dado detalles.

La compañía no ofreció datos técnicos de su pickup eléctrica, pero afirma que será 100% eléctrica y se centrarán en la autonomía más que en la velocidad, esto bajo el argumento de que no tiene caso fabricar coches cada vez más veloces si lo que buscamos es reducir los accidentes. Esto en clara alusión a Tesla, aunque también se puede leer como una justificación del porqué sus vehículos no serán rápidos.

Otro punto que quiso destacar Neuron es que su T/One será personalizable, ofreciendo una amplia variedad de opciones de configuración para la cabina y la cama de carga. Aquí tenemos desde un asiento central con vista panorámica con dos asientos traseros, hasta seis asientos en dos filas, lo que ampliaría el tamaño del compartimento de carga.

En cuanto a la cama de carga, se ofrecería desde la clásica cubierta, hasta una con paneles solares, pasando por todo tipo de estructuras para transformarla en un SUV, furgoneta o camper. El formato base sería el de pickup, y a partir de ahí se podría optar por otros diseños y configuraciones. Incluso se habla de que la cabina podría adaptarse para ser un comedor o sala de estar, esto cuando el vehículo esté en formato de autocaravana.

Hasta el momento la compañía se ha mostrado con prudencia en cuanto a precios y fechas de lanzamiento, ya que mencionan que primero buscarán hacer pruebas y desarrollar más su tecnología para poder ofrecer un producto de calidad en un futuro no muy lejano. Así que sólo nos queda esperar. (Fuente: Raúl Alvarez - Xataka.com)