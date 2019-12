Piden inmediata detención del futbolista Alexis Zárate Policiales 06 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La abogada de la joven que fue violada por el futbolista Alexis Zárate pidió hoy su inmediata detención, luego de conocerse el fallo de la Suprema Corte bonaerense que confirmó la condena de seis años y medio de prisión.

"Presentamos el pedido de inmediata detención de Zárate ante el Tribunal N° 1 de Lomas de Zamora", confirmó a NA la abogada Raquel Hermida Leyenda, que representa a Giuliana Peralta, la joven denunciante.

La letrada recordó que el ex jugador de Independiente fue condenado en 2017 por un hecho ocurrido en 2014 y hasta el momento "nunca pisó una comisaría".

Además, la abogada dijo que el pedido de detención el juez Nicolás Plo lo trasladó a la defensa y a la Fiscalía.

"Esperemos que lo detengan a la brevedad, me parece que que tiene que empezar a cumplir su condena cuando antes", indicó Hermida Leyenda.

En tanto, la abogada había dicho en declaraciones al canal de noticias TN, que en cuanto a la intención de la defensa del futbolista, de apelar ante la Corte Suprema de la Nación, "la Corte bonaerense ya se expidió en que no hubo ningún derecho vulnerado".

Por su parte, Gonzalo Falco, abogado de Zárate, admitió que hizo un pedido de recurso federal ante la Corte provincial para apelar ante el máximo tribunal nacional.

El letrado indicó que el reclamo se basa en que "hay una inaplicabilidad del artículo 119 del Código Penal (que refiere al abuso sexual con acceso carnal) tal cual fue aplicado en la condena a Alexis", al considerar que no existió la violación que se le adjudica.

El abogado dijo que aún se debe expedir la Suprema Corte bonaerense sobre el recurso federal presentado para determinar si llega al tribunal nacional.

En cuanto a la situación de su cliente, expresó: "Está mal porque sabe que es inocente, pero si tiene que cumplir la condena la va a cumplir".

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena de seis años y medio de prisión por el delito de violación del futbolista.

En el fallo, los magistrados declararon "la nulidad de la resolución por la que se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de Alexis Zárate Maldonado".

Zárate fue condenado en septiembre de 2017 por la violación que cometió el 16 de marzo de 2014, en un departamento de la localidad bonaerense de Wilde.