Colón recibe a Aldosivi Deportes 06 de diciembre de 2019 Redacción Por El "Sabalero" abre la 16ª fecha recibiendo al conjunto marplatense, desde las 19 hs. Luego, Independiente se medirá ante Banfield en Avellaneda.

SANTA FE, 6 (NA). - Colón de Santa Fe estará recibiendo hoy a Aldosivi, en el partido con el cual se abrirá la decimosexta jornada de la Superliga.

El encuentro se jugará a partir de las 19:00 en el estadio Brigadier Estanislao López, será controlado por el árbitro Mauro Vigliano e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Colón perdió por 3 a 1 en su visita a Vélez y el partido ante Aldosivi podría ser el último que dirija Pablo Lavallén, quien dejará de ser el entrenador a fin de año, seis meses antes de que venza su contrato con la institución.

El equipo santafesino tiene pendiente el encuentro por la decimotercera fecha en el cual visitará a Arsenal el próximo jueves 12 de diciembre a las 21.00 con Andrés Merlos como juez, pero no está confirmado que Lavallén esté en el banco.

En relación al equipo, el técnico podrá contar con Gonzalo Escobar, quien no juega desde la final de la Copa Sudamericana y estaría desde el arranque en lugar de Franco Quiroz, que no tuvo un buen desempeño ante Vélez.

Por otro lado, Independiente intentará volver al triunfo cuando reciba a Banfield, equipo que buscará una victoria para sumar puntos para el promedio. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.10 en el estadio Libertadores de América, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports. Independiente viene de igualar sin goles en su visita a Aldosivi de Mar del Plata y el técnico Fernando Berón no haría modificaciones, por lo cual colocaría a los mismos once que comenzaron disputando el partido en la ciudad marplatense.



Colón - Aldosivi

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón). Árbitro: Mauro Vigliano. Hora de inicio: 19.00 - TV: Fox Sports Premium.



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar o Franco Quiroz; Christian Bernardi, Fernando Zuqui, Federico Lértora, Marcelo Estigarribia; Brian Farioli y Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.



Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Caín Fara, Leonel Galeano, Marcos Miers, Lucas Villalba; Joaquín Indacoechea, Leandro Maciel, Francisco Grahl, Facundo Bertoglio; Federico Andrada y Gonzalo Verón. DT: Guillermo Hoyos.