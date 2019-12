16 Años de prisión a policía que lo dejó cuadripléjico Policiales 06 de diciembre de 2019 Redacción Por LA PESADILLA DE LUCAS CABELLO

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 1 condenó ayer a la pena de 16 años de prisión al policía acusado de dispararle a Lucas Cabello y dejarlo cuadripléjico en noviembre de 2015 en el barrio porteño de La Boca.

Además, el TOC número 1 dictó para el efectivo Ricardo Ayala, la inhabilitación por 10 años para tener o portar armas de fuego de cualquier clase y para desempeñarse en labores de prevención o de seguridad en el ámbito privado; y también la inhabilitación absoluta por el lapso de la condena más tres años adicionales.

Si bien el oficial de 24 años que se desempeña en la actualidad en la Policía de la Ciudad permanecerá en libertad hasta que la condena quede firme, en el fallo condenatorio al que tuvo acceso NA, se indica que no podrá salir del país, que deberá presentarse una vez al mes ante el Tribunal, y que tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de su grupo familiar.

El Tribunal dispuso además que se extraigan testimonios para que se investigue si miembros de las fuerzas de seguridad cometieron delitos en la sustanciación del sumario realizado al agente.



TENTATIVA DE

HOMICIDIO

Ayala, que al momento de cometer el hecho era integrante de la entonces Policía Metropolitana, fue condenado por el delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido abusando de la función policial, y por el uso de un arma de fuego.

Los jueces Luis Salas, Fernando Ramírez y Adrián Pérez Lance, integrantes del Tribunal, también dictaminaron que se haga conocer inmediatamente el fallo al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para que adopten las medidas administrativas que correspondan, en relación con las funciones y condiciones de servicio que desempeña actualmente Ayala.

La fiscal general Irma Adriana García Netto había solicitado 13 años para Ayala.

"Gracias Lucas por ganarle a la impunidad. No solamente son los 16 años de condena a prisión para el Policía verdugo que intentó matarte, sino su habilitación para ejercer cargos públicos y de seguridad privada, y la orden de investigar el encubrimiento del entonces ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, la entonces vicejefa, María Eugenia Vidal, y el entonces jefe de Gobierno, Macri", escribió en su cuenta de Facebook la abogada de Cabello, Gabriela Carpineti.

Y agregó: "Esta querella logró convencer al Tribunal no sólo de la responsabilidad penal del agente Ayala sino también de un conjunto de responsabilidades políticas y civiles que deben ser investigadas judicialmente".