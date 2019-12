Asesinó de 113 puñaladas y ahora queda en libertad Policiales 06 de diciembre de 2019 Redacción Por POR EL CRIMEN DE CAROLINA ALO EN 1996

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El juez de la causa por la que Fabián Tablado recuperará su libertad en febrero de 2020, Alejandro David, remarcó ayer que "jurídicamente no hay nada para hacer porque cumplió su pena", en relación a alguna cuestión legal que pudiera impedir que salga de prisión el condenado a 24 años de prisión por asesinar de 113 puñaladas a Carolina Aló el 27 de mayo de 1996.

En ese momento, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro dictó esa condena por el crimen de la joven de 16 años en su casa de Tigre, bajo la calificación de homicidio simple.

Tablado, quien actualmente está en el pabellón evangelista de la Unidad número 21 de Campana, fue condenado en mayo de 1998 por el crimen y además sumó otros dos años y medio por amenazar de muerte a una ex pareja que conoció estando en la cárcel y con la cual se casó y tuvo mellizos.

Sin embargo, el recluso se vio beneficiado porque entonces regía la ley del 2x1 que consistía en computar doble cada año que permanecía en prisión preventiva.



"CUMPLIO SU PENA"

El titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1 de San Isidro, Alejandro David, afirmó este jueves que no se puede evitar la libertad de Tablado porque cumplió su pena.

"A mí la causa me llega con el cómputo de las dos penas ya realizado. Lo único que pude hacer es revisar que haya estado bien hecho y efectivamente fue correcto. No se puede hacer más nada. El hombre cumplió su pena como está establecido y dejarlo detenido más tiempo sería ilegal", precisó el magistrado en declaraciones formuladas al portal Infobae.

Asimismo, remarcó que "como (Tablado) tiene un pedido de libertad condicional" pidió "que se realicen estudios psicológicos para saber si está en condiciones de acceder a ese beneficio".

"Pero hay que dejar en claro que solo puedo utilizarlos para darle o no la condicional. Por más que los estudios den negativos, en febrero sale igual porque cumplió su pena. No hay nada que se puede hacer con respecto a eso", agregó.

Respecto a la cantidad de años que cumplió en prisión, David señaló: "La sumatoria de la pena por el homicidio y las amenazas la hizo el Juzgado Correccional y si corrió vista a las partes pero en ese caso la parte damnificada era la mujer amenazada y no la familia de Carolina. Cuando a mí me llega la causa, en abril de 2017, ya estaba estipulado que la libertad iba a ser en febrero del 2020".

"En las últimas horas, a raíz de todo el revuelo mediático, el padre de Carolina Aló (Edgardo) se comunicó conmigo. Lo recibí y le expliqué la situación", reveló el juez.

Además de los dos años, al condenado se le bajaron otros seis meses y en relación a esa situación el magistrado explicó: "Así lo establece la ley de ejecución penal. Acá tampoco hay interpretación de ningún juez. En la ley de la provincia de Buenos Aires existe un punto denominado ´estímulo educativo y laboral´ donde está estipulado que si un preso estudia o trabaja se le reduce la pena".

"Lo que hizo Tablado fue terminar la secundaria y hacer algunas materias de una carrera universitaria. Por ley se le tuvieron que reducir 6 meses a la condena. Incluso, si hubiese estudiado más, se la podrían haber bajado hasta 20 meses", concluyó.