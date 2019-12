Castellano presentó al gabinete para su tercer mandato en un sobrio acto Locales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por “El equipo que conformé está preparado para el desafío de gobernar; conjugan conocimiento, capacidad y temple para conducir cada una de las áreas. Sienten por la ciudad lo mismo que siento yo”, dijo el intendente Luis Castellano.

FOTO JORGE BARRERA NUEVO EQUIPO. En el Viejo Mercado, el intendente de la ciudad comenzará su tercera gestión con nuevos funcionarios.

El intendente Luis Castellano presentó ayer, en un sencillo y breve acto realizado en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, a quienes serán los integrantes de su nuevo Gabinete a partir del 12 de diciembre cuando inicie formalmente su tercer mandato consecutivo al frente del Departamento Ejecutivo Municipal.

“La ciudadanía me dio la oportunidad de gobernar por tercera vez y es un honor, una gran responsabilidad. Al mismo tiempo, siento que me depositó la confianza en la renovación de nuestros equipos”, subrayó Castellano ya como maestro de ceremonia del acto porque fue el único que tomó el micrófono para presentar a sus nuevos funcionarios después de un par de líneas agradables sobre cada uno. Por supuesto que Marcos Corach, ratificado al frente de la Jefatura de Gabinete -y ahora también de Modernización-, fue el primero en ser presentado y el que debió pasar al frente. Todo un gesto después de que el funcionario fuera cuestionado por los concejales Leonardo Viotti y Lisandro Mársico, quienes anticiparon la semana pasada un voto negativo al proyecto de ordenanza que establecía el nuevo organigrama y que precipitaron la decisión del Intendente de retirar la iniciativa del Concejo y firmar un decreto para respaldar el maquillaje del gabinete.

Sobre la renovación del Gabinete, Castellano agregó que “siempre es necesario, es lógico. Más allá del desempeño del actual, que hizo un gran trabajo, hay mucha gente que desde abajo necesitaba encontrar responsabilidades mayores, incluso desde fuera del Estado, que llegan para nutrir nuestro proyecto político con el agregado de un importante número de mujeres”.

Llamativamente no había funcionarios que todavía ocupan los cargos pero que se alejarán del gabinete la semana próxima. A nadie le importó los modales, los gestos, la cortesía ni el que dirán excepto a la todavía secretaria de Cultura, María Josefa Popi Sabellotti, quien se ubicó en una silla de la última fila del salón con su acostumbrada simpatía. Tampoco el Intendente hizo menciones a quienes aún son sus funcionarios, como los secretarios de Hacienda y Finanzas, Marcela Bassano, de Obras Públicas, Luis Ambort, de Desarrollo Urbano, Carlos Maina, de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti o el subsecretario de Deportes, Leo Crosetti entre otros.

“Hay 9 funcionarias y funcionarios menores de 40 años y esto es importante porque las nuevas generaciones empiezan a tomar responsabilidades importantes en la gestión”, dijo Castellano a la hora de una radiografía etaria del gabinete que asumirá el jueves próximo en un acto público a realizarse en la Plaza 25 de Mayo.

En cuanto al concepto sobre los miembros del nuevo Gabinete, el titular del Ejecutivo local, destacó que es “gente que me genera mucha confianza que siente por la ciudad lo mismo que siento yo y van a ser de enorme ayuda en todos los temas”. Entre ellos estaba su amigo de tiempos de la facultad, el Dr. Guillermo Weiner, designado al frente de la Subsecretaría de Salud. Se trata de uno de los hijos del Francisco Pancho Weiner, ex concejal radical.

“Este es el tercer mandato que voy a iniciar y debía afrontarlo con gente nueva, jóvenes, que ayuden a mirar con ideas nuevas hacia el futuro. Ahora hay que gobernar y creo que el equipo que conformé está preparado para el desafío porque conjugan conocimiento, capacidad y temple para conducir cada una de las áreas”, finalizó Castellano que siempre debió prestar atención al cable del micrófono para que no se enrede entre sus pies.

El fiscal Daniel Fruttero fue el último en abandonar la silla para sumarse a los integrantes del equipo de trabajo para la nueva etapa que estaba de pie junto a Castellano. Así, una vez que los funcionarios pasaron al frente para estar junto al intendente, las sillas quedaron prácticamente vacías. Apenas quedaban los trabajadores de prensa. No hubo convocatoria ni clima de fiesta como en otros tiempos.



LOS NOMBRES

Las áreas y nombres que el Intendente pondrá en funciones a partir del próximo jueves 12 de diciembre son los siguientes: Jefatura de Gabinete y Modernización, Marcos Corach; Secretaría de Gobierno y Participación, Amalia Galantti; Secretaría de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; Secretaría de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco; Secretaría de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; Secretaría de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; Secretaría de Educación, Mariana Andereggen; Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; Secretaría de Cultura, Claudio Stepffer; Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino; Subsecretaría de Salud, Guillermo Weiner; Subsecretaría de Deportes y Recreación, Ignacio Podio y Fiscalía, Daniel Fruttero.