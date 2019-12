Advierten sobre un "olor insoportable a cloacas" Locales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por Mientras ASSA realiza diagnósticos de un importante colector cloacal, vecinos se quejan por la fuerte contaminación del aire que proviene de las redes de desagües cloacales.

FOTO J. BARRERA SECTOR PROBLEMATICO. La esquina de avenida Santa Fe y Mosconi, con fuerte contaminación del aire.

Un grupo de vecinos y comerciantes de los barrios Sarmiento y Villa del Parque reiteraron sus quejas por la incómoda situación que padecen cada minuto a raíz de los fuertes olores que provienen de las redes de desagües cloacales del sector. A pesar de los reclamos, la empresa Aguas Santafesinas (ASSA) poco hizo para cambiar la situación que torna el aire irrespirable en la avenida Santa Fe y el cruce con las calles Mosconi hacia el sur y Francia hacia el norte.

"No se puede vivir, no se puede trabajar en los comercios de la zona. Acá hicieron una obra monumental hace poco tiempo para reemplazar la infraestructura vieja de las cloacas. Habían cortado el tránsito en avenida Santa Fe donde se redujo el espacio para la circulación de vehículos. Sobre calle Mosconi excavaron todo el ancho y largo de la primera cuadra, varios metros de profundidad, supuestamente hicieron todo nuevo para evitar desbordes. Pero los problemas no se solucionaron, con el agregado de que empeoró la contaminación del aire. Una inversión millonaria para vaya a saber qué", cuestionó un vecino que perdió la paciencia.

Además, sin ocultar su malestar agregó que "hace dos años que vienen a las vueltas y parece que todavía no han podido encontrar la solución, es una vergüenza. Deberían haber informado cuál era el problema, qué hicieron en estos dos años de intervenciones y por qué a pesar de todas estas obras no ha habido soluciones".

En efecto, en mayo del año pasado ASSA informó el inicio de la renovación de un tramo de la red colectora cloacal ubicada en Mosconi entre Bv. Santa Fe y Belgrano que conduce efluentes del noreste de la ciudad de Rafaela. En ese momento, explicó que la obra consistía en la renovación de 70 metros de un colector cloacal de 400 milímetros de diámetro ubicado a cuatro metros de profundidad por lo que fue necesario hacer una apertura de 5 metros de ancho en la calzada.

En lo que fue una segunda etapa de ese proyecto, en enero de este año continuó el reemplazo de viejas cañerías en lo ancho de avenida Santa Fe a la altura de Mosconi. Y poco tiempo después debieron volver a romper el pavimento en calle Mosconi por nuevos inconvenientes en el drenaje de líquidos cloacales en las redes que habían sido renovadas en mayo del 2018. Al parecer, el sector presenta un desafío que ASSA aún no pudo superar.



DIAGNOSTICO

DE CAÑERIAS

Por su parte, la empresa Aguas Santafesinas informó ayer que "está trabajando preventivamente en el estudio para diagnosticar la necesidad de futuros trabajos de rehabilitación y/o renovación en los principales conductos cloacales del sistema existente en la ciudad de Rafaela".

Las tareas se desarrollan en un tramo de 300 metros del Colector Este de 400 milímetros de diámetro, que recepciona los líquidos cloacales de un importante sector de los barrios Italia, Belgrano, Villa Rosas, Villa del Parque, Villa Podio, Virgen del Luján y Sarmiento.

"Los trabajos se inician por la madrugada ya que es necesario interrumpir estaciones de bombeo de los líquidos durante una ventana de tiempo que permita su realización en el momento en que no tienen tanta carga de funcionamiento por el uso del sistema. Los trabajos comienzan con el rastreo del colector con un camión especial combinado que permite la limpieza del interior del conducto y aspiración de líquidos y/o sólidos allí depositados", expresó ASSA en un parte de prensa.

Asimismo, detalló que una vez que se completa esta etapa se introduce por las bocas de inspección una cámara robótica controlada a distancia desde un vehículo de monitoreo desde donde se opera su avance y se registra la información para su posterior análisis y evaluación. "Ya se completaron las primeras dos cuadras seleccionadas y en la madrugada de este jueves se harán en el tramo existente sobre Simonetta entre Aristóbulo del Valle y Garibaldi", agregó.

Por último, señaló que "en función de los resultados obtenidos y valoración de los registros de imágenes será posible definir futuras intervenciones sobre el conducto para prevenir riesgos y asegurar el funcionamiento del sistema. Más adelante se continuarán trabajos similares sobre otros conductos seleccionados y sujetos a estudios".