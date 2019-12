“Los jóvenes son lo mejor que tenemos en la ciudad” Locales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por 19 jóvenes que hicieron experiencias en empresas recibieron su diploma. También se reconoció a tres jóvenes que participaron del Aprender en la Fábrica y a dos chicas que participaron de una capacitación que se hizo en conjunto con el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Además, se entregaron certificados de los cursos que se llevaron a cabo en la EPE.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CICLO LECTIVO. El intendente de la ciudad estuvo presente en el acto de cierre que realizó el Centro de Oficios.

El intendente Luis Castellano encabezó ayer el acto de entrega de certificados del Centro Municipal de Capacitación en Oficios, un encuentro que tuvo lugar en instalaciones del Instituto Tecnológico Rafaela que se encuentra ubicado en el Parque de Actividades Económicas. En la oportunidad, 35 chicos y chicas que culminaron los cuatro talleres, recibieron su certificado.

Por otra parte, se les entregó su certificado a 19 jóvenes que hicieron experiencias en empresas. También se reconoció a tres jóvenes que participaron del Aprender en la Fábrica y a dos chicas que participaron de una capacitación que se hizo en conjunto con el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Además, se entregaron certificados de los cursos que se llevaron a cabo en la EPE.

Cabe destacar que desde la creación del Centro Municipal de Capacitación de Oficios pasaron más de 450 chicos y, recibidos hasta el momento, son un total de 424 alumnos.



SON EL FUTURO

“Es emocionante poder estar acá, yo siento muy propio al Centro de Oficios y me emociona ver a los chicos y chicas junto a su familias”, marcó Luis Castellano. “Este espacio te enseña un oficio, pero principalmente, enseña lo que está bien y lo que está mal. Y desde esta mirada, son pocas las instituciones que hoy ayudan a esto”, indicó.

“Acá hay un gran equipo que conduce Mauro Theler, junto a los docentes, a quienes felicito por su calidad humana y por estar todos los días; y, también, a cada uno de los que hacen posible todo esto. Porque cada uno desde nuestro lugar hacemos una parte pequeña, pero hay otra parte esencial que es la familia. Es ese refugio en el que uno también entiende qué es lo que está bien y lo que está mal. Sin la familia no sería posible”, sostuvo.

“Chicos, chicas, jóvenes, adolescentes, son lo mejor que tenemos en la ciudad, queremos que sepan eso. Son nuestro futuro, la ciudad los necesita, usen esa potencia que tienen para estudiar, trabajar, para ser cada día mejor. Los necesitamos más que nunca, porque todos, junto con ustedes tenemos que aprender nuevamente lo que está bien y lo que está mal”, finalizó.



SEGUIR FORMÁNDOSE

El director del Centro de Oficios se dirigió a los presentes y dijo: “Llegamos a un nuevo acto de cierre, un nuevo grupo culmina su proceso. Repasando las historias de los chicos y chicas, podemos ver grandes procesos y transformaciones, que nosotros tenemos la suerte de acompañar”.

“Llegaron el año pasado con miedos y expectativas, descubrieron que todo lo que voy a hacer acá y todo lo que podían construir, lo pueden hacer en otro lugar. Descubrieron el valor de la palabra, aunque todavía les genere vergüenza hablar en público, saben qué decir y cómo”, agregó.

“Recuerdo cuando empezaron, vi tanto potencial en el grupo y hoy ustedes mismos lo pueden ver por si solos. Es por eso que no pueden desperdiciarlo, deben aprovechar este envión que es esta entrega de certificados y seguir con la escuela, formándose, enfrentarse a un trabajo y si hay tropiezos, como puede suceder, convertirlos en enseñanzas y seguir”, finalizó.



EXPERIENCIAS

Francisco Rolón, un alumno que recibió su certificado, manifestó: “Aprendimos muchas cosas en estos cuatro talleres, con todos los profesores. A mi particularmente me gusta la electricidad, es ese el taller que elegí”.

“Hay mucho compañerismo, mucha organización de cada una de las cosas que se realizan. Muchas gracias a todos”, finalizó.

Por otro lado, Juan Minora, también alumno, sostuvo: “Se aprendieron muchas cosas, uno madura y se hace más responsable”.



SOBRE EL CENTRO DE OFICIOS

El Centro Municipal de Capacitación en Oficios es una institución que surgió como una respuesta del gobierno local para contener e incluir a los adolescentes de la ciudad que no terminaron la escolaridad secundaria o que la abandonaron, brindándoles la posibilidad de aprender un oficio útil para la demanda laboral de las empresas rafaelinas, o bien para iniciar emprendimientos cuentapropistas, y a la vez completar la escolaridad mediante una opción de bachillerato acelerado.