Santa Fe, con dos rafaelinos para el Seven de la República

FOTO ARCHIVO CONVOCADOS. / Manuel Mandrille y Facundo Aimo al seleccionado santafesino para jugar el Seven de la República.

El Staff Técnico del seleccionado de Santa Fe, encabezado por Pablo Martegani, confirmó a los doce jugadores que representarán a la provincia en la última competencia oficial de la Unión Argentina de Rugby de este 2019, la cual tendrá lugar en la ciudad entrerriana de Paraná.

Entre los convocados para disputar esta 36ª edición del Seven de la República masculino se encuentran los rafaelinos Facundo Aimo y Manuel Mandrille, ambos jugadores de CRAR.

Para Mandrille será su primera participación en dicho certamen, mientras que Aimo ya tuvo oportunidad de jugarlo, incluso fue parte de aquel recordado plantel que logró el subcampeonato en 2015.

El torneo tendrá sede en los clubes Estudiantes y Paraná Rowing durante el sábado 7 y domingo 8 de diciembre. Santa Fe, que forma parte de la Zona Campeonato, jugará sus primeros dos encuentros en La Tortuguita, debutando vs Misiones (10:40 hs.) y luego enfrentándose con San Juan (17:20 hs.). El tercer y último partido de la fase de grupos, forma parte del C, será ante Rosario (18:40 hs.) en El Plumazo.

Durante los dos días de competencia, 24 uniones provinciales competirán junto a los seleccionados de Paraguay, Uruguay y Chile. En Zona Campeonato los equipos están divididos en cuatro zonas de cuatro cada una, mientras que en el Ascenso, competirán en cuatro zonas de tres equipos.

El plantel de Santa Fe es el siguiente: Alejandro Molinas (h), Franco Radín y Tomás Grenón (CRAI); Lucas Caputto, Santiago Quirelli, Agustín Foradini, Dalmiro Borzone, Lucas Fertonani y Tomás Kerz (Santa Fe RC); Leandro Rivero (Cha Roga); Manuel Mandrille y Facundo Aimo (CRAR).

Por su parte, el Staff Técnico lo integran: Pablo Martegani, Gastón Sgroi y Pablo Pfirter (entrenadores); Gonzalo Carrasco (preparador físico); Nicolás Erpen (kinesiólogo); Merceds Dumont (nutricionista); Fernando Yódice y Walter Hrycuk (mánagers).