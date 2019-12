CESPED: problemas típicos, soluciones concretas SUPLEMENTO RURAL 05 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Por Ing. Agrónoma María Paula Berta. Hoy les daré algunas tareas para mejorar el estado del césped durante estos meses de verano hasta llegado el otoño. El objetivo de estos consejos es el de ordenar las tareas y saber como realizar los tratamientos adecuados para cada problemática que se nos presenta.



MALEZAS

En primer lugar hay que identificar las malezas para saber qué producto usar. Tenga en cuenta que cuanta más pequeñas sean más sencillo será el control. Estas pueden ser:

Gramíneas: como el pasto miel, pasto cuaresma.

De hoja ancha: verónica, trébol, etc.

Pulverizar con herbicidas selectivos para control de malezas de hoja ancha. Productos utilizados: 2-4D + Dicamba + coadyuvante + agua. Se aplica con mochila (20 litros cubren aproximadamente 500 m cuadrados) posiblemente sea necesario volver a aplicar a los 15 o 20 días ya que algunas especies son más resistentes. Esto dependerá de la eficiencia de la primera aplicación (más pequeña la maleza más eficiente la aplicación) y del tipo de maleza (resistencia particular de especies a plaguicidas).



COMPACTACION DEL SUELO

Un suelo muy compactado produce un menor crecimiento del césped porque no permite que las raíces se desarrollen bien. Al haber menos oxígeno hay menor cantidad de materia orgánica.

Se trata de descompactar el suelo con máquina o utensilio aireador con posterior recolección o rotura de tarugos.



PASTO DEBIL Y POCO VIGOROSO

En un suelo carente de nutrientes se traduce un tapiz vegetal ralo.

La solución es fertilizar con urea a razón aproximada de 600 gramos cada 100 m cuadrados con posterior riego suave para disolver el fertilizante e incorporarlo... las aplicaciones de fertilizantes pueden ser realizadas hasta 6 veces por año, utilizando para cada estación del año formulaciones acordes con el objetivo buscado. Por ejemplo, junto a la resiembra, se aplicará un fertilizante con alta concentración de fósforo que promueva el enraizamiento; en invierno, antes de las heladas, procuraremos elevar el aporte de potasio que le confiere resistencia a las bajas temperaturas; en las épocas de activo crecimiento, elevaremos la concentración de nitrógeno.



RELIEVE

Los desniveles en el terreno ayudan a la formación de depresiones donde se acumula el agua, por un lado, y hace que el corte de césped sea desparejo.

Para mejorar el micro relieve se realiza un agregado en las partes baja de una mezcla de 50% de arena fina y 50% de tierra. En este caso la tierra se aplica para incorporar un sustrato de mejor calidad que el existente. En sectores muy puntuales donde el pozo se encuentra muy marcado se procede al levantamiento del pan de césped, rellenado con tierra y posterior colocación de pan nuevamente. Se apisona firmemente para luego proceder al riego.



Bueno, espero puedan poner en práctica estos consejitos y así mejorar nuestro tapiz verde. Suerte.



Y no se olviden que este fin de semana los espero en la expo … allí me encontrarán y podrán hacerme todas las consultas que deseen… los espero.