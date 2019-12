Productor bonaerense "hizo" una de las mejores terneras del país SUPLEMENTO RURAL 05 de diciembre de 2019 Redacción Por Pablo Rodrigo Pagella es un pequeño productor de la zona de Casbas, en el Oeste de Buenos Aires. En 10 hectáreas tiene un tambo, en el que ordeña con su señora. El promedio de sus vacas es de 50 litros diarios -en el pico-, y apuesta fuerte al progreso genético.

Ver galería 1 / 2 - FOTO INTERNET PABLO R. PAGELLA. Con orgullo muestra un importante logro. FOTO ARCHIVO TERNERA. Un animal similar se convierte en una de las mejores.

"Esta es una zona muy buena para tambo por el clima y por los suelos. Hay una mezcla de campos agrícolas y campos ganaderos, pero la agricultura hoy en día ha ganado mucho terreno en la zona”, dijo Pablo Rodrigo Pagella a modo de descripción de la zona donde produce a unos 70 kilómetros al sur de Trenque Lauquen.

Su tambo se compone de 40 vacas elite, que producen alrededor de 45 litros/día, promedio año, y en la actualidad redondeó los 50 litros por vaca, en los meses de máxima productividad.

Al respecto, Pagella puntualizó que "este ha sido un año muy bueno para la lechería, tanto para los dueños de los tambos como para los animales".



UNA LABOR SOLAMENTE

CON SU ESPOSA

Seguidamente, y tal lo dado a conocer en un informe periodístico de TodoAgro, agregó "toda la vida he estado produciendo leche, primero en el tambo de mi padre, después ya me abrí cuando gané los dos premios Mamyzin al mejor tambo en San Francisco. En concreto abrí un propio tambito cercano al pueblo en 10 hectáreas. Tengo todo encerrado, todo estabulado, con vacas de 50 litros de producción promedio. Hace tres años empecé a implementar la metodología de 'lo hago sólo con mi mujer', entonces no tenemos empleados, y tengo que ubicarme y buscar reemplazos para descansar y tomarme mis tiempos".



CUESTION DE GENETICA

Pagella está muy vinculado a la genética en ganado Holstein y la visita a tambos de EE.UU. lo alentó a replicar algunos etapas del sistema de producción americano, y sobre dicha instancia manifestó "decidí seguir este modelo porque he viajado un par de veces a Estados Unidos, y la verdad que ver los tambos monstruos que hay allá con las producciones que tienen digo que no puede ser difícil hacerlo acá. Me costó los primeros tiempos porque tenía que alquilar campos de agricultura para hacer los silos. Ahora me siento más seguro de lo que estoy haciendo".



UNA FUERTE APUESTA

Pablo Rodrigo Pagella apuesta fuerte por el progreso genético.

Por lo que señaló "hace tres años empecé a seleccionar vacas por fertilidad, por altos índices, ahora estoy con el tema genoma. Arranco toda la producción el 15 de febrero, el 1 de marzo empiezo con tres ordeñes hasta el 15 de agosto. Ese día las vacas pasan a los dos ordeñes por una cuestión de menor capacidad en el rumen por la preñez de las vacas. El 31 de diciembre seco todas las vacas y arranco todo de nuevo. Así es que este esquema me permite tener un mes y medio para descansar y arrancar todo de nuevo en el período siguiente".



LA RENTABILIDAD

Consultado por la rentabilidad el pequeño productor manifestó "este modelo sin empleados es una unidad muy rentable. Hago el tambo y a la vez vendo genética para Produgenes, así que atiendo clientes y los ayudo a seleccionar toros para usar en su rodeo.



"FABRICO" UNA DE LAS

MEJORES TERNERAS

A juicio de Pagella, en la lechería todo cambió con la descripción de genoma de la vaca.

En consecuencia, afirmó que "cuando empezó el tema de genoma empezamos a cambiar los animales y buscar animales con altos índices, ya que el mundo va tras eso. Gracias a Dios tengo la posibilidad de tener la ternera más alta hecha en Argentina con los índices más altos. Las terneras que están más altas son de embriones importados, y estas son caricias que le da la vida a uno para seguir mejorando".



HACIA EL FUTURO

De cara al futuro sentenció "tengo pensado hacer un galpón para meter las vacas, ya que las tengo a cielo abierto, y después robotizarlo. Es la idea si el país nos acompaña de robotizarlo, ya que yo a este trabajo toda la vida no lo voy a poder hacer y tengo una hija mujer que le gusta mucho la informática así que vemos viable esa opción. La robotización produce mucho bienestar en la vaca y en la gente, y eso significa más rentabilidad. Tenemos que entender que la vaca si no tiene bienestar no produce leche".



PARA RECORDAR

El mejoramiento genético es la ciencia de incrementar la productividad, la resistencia al medio ambiente y a las enfermedades presentes en el mismo, generando una mejor adaptación de las especies animales y vegetales domésticas o la belleza y calidad de sus productos, por medio de modificaciones del genotipo (la constitución genética) de los individuos.

Se puede entender también como una disciplina que gestiona recursos genéticos de especies con interés económico actual o potencial mediante selección y mejora de caracteres deseados, con la finalidad de incrementar y estabilizar mayores niveles productivos y de adaptabilidad en un grupo de la descendencia y, a la vez, asegurar la conservación a largo plazo de la variabilidad genética poblacional existente y su biodiversidad.

No solo se basa en las cosas negativas, algunos mejoramientos que brindan los alimentos genéticamente modificados van desde mayor cantidad de alimento con poca mano de obra como la resistencia a algunos químicos y plagas.