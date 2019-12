Comerciantes de la ciudad recibirán distinción provincial Locales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por El próximo sábado 7 de diciembre, la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe realizará su tradicional almuerzo de fin de año. Durante la jornada se entregarán tres distinciones: “Joven Empresario”, “Mujer destacada” y a la trayectoria.

DISTINCIÓN. FECECO organiza el territorio provincial en distintas regiones, cada una representada por un vicepresidente.

Haciendo un balance de lo que fue el año, la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe realizará este sábado un almuerzo donde además de repasar temas claves se entregarán distinciones a comerciantes de toda la provincia.

Previamente al almuerzo, habrá reunión de Vicepresidentes Regionales y una plenaria. Vale recordar que FECECO organiza el territorio provincial en distintas regiones, cada una representada por un vicepresidente. En el caso del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, pertenece a la “Región Centro Oeste” cuyo vicepresidente regional es José Frana.

Tanto en la plenaria como en la reunión de vicepresidentes se tratará: por un lado la nota a enviar a la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe para que trate el mensaje del Poder Ejecutivo Provincial Nº 4829 que pretende extender por un año más la Estabilidad Fiscal otorgada por la Ley Provincial 13.749. Entendiendo que la no consideración de la propuesta del Ejecutivo es una nueva muestra de la falta de sensibilidad del sector político en general y de los Senadores Provinciales en particular. Aclarando que no es interés del sector desfinanciar al futuro gobierno provincial, sino por lo contrario, preservar la actividad económica y los puestos de trabajo que de ella depende. Es por ello que se exige al poder político considerar la crisis en la cual están inmersas las PYMEs del comercio y servicios y los consumidores que inevitablemente serán afectados por la desaprensión del legislativo, aprobar la prórroga de Estabilidad Fiscal hasta diciembre del 2020 (las pymes que hoy tributan 2,76%, 3,3% o 3,6% pasarían a pagar una alícuota sobre los ingresos brutos del 4,5% a partir del 1 de enero de 2020).

Por otra parte se pondrán en eje y se buscará reforzar todos aquellos logros que se consiguieron en estos años y que se pedirá por su continuidad y potenciación como por ejemplo la Secretaría de Comercio, la Ley de Centros Comerciales a Cielo Abierto, el descuento del 10% en la tarifa eléctrica para los comercios que estén al día con IIBB, entre otros.

A su vez se pronunciará la necesidad de redoblar los esfuerzos para regular el comercio informal y la competencia desleal. Este punto también está relacionado con la prórroga de estabilidad fiscal, como manifestó días atrás el Presidente de la entidad, Eduardo Taborda: “Estamos convencidos de que, si los impuestos bajan, la masa aportante será mucho mayor, y el resultado final va a ser más positivo.”



ENTREGA DE DISTINCIONES

Al mediodía en el predio del CICAE, tres comerciantes de la ciudad recibirán las distinciones. El premio al "Joven Empresario" lo recibirá Leandro Javier Eberhardt titular de Concepto E, quien desde hace ya unos años apuesta a seguir equipando los hogares y oficinas de la ciudad ofreciendo un amplio catálogo de muebles y artículos de oficina que fabrica y comercializa. En segundo término, se entregará a la distinción a la “Mujer Destacada”, que en este caso será Florencia Muriel por Perfumería Oliveras y Paseo del Centro, quién en ambos ámbitos busca aportar y liderar espacios con el fin de cumplir objetivos y aumentarlos año tras año.

Y por último, el premio a la trayectoria que será entregado a Oscar “Pacha” Parra, quién desde hace ya más de 25 años dedica su tiempo a ejercer este gran oficio. Oscar además de su trayectoria es un empresario y dirigente que se caracteriza de innovar constantemente y emprender nuevos desafíos. Él inicia su actividad hace 26 años donde funda el Hogar San Francisco de Asís, luego emprende con el Hotel Parra ubicado en el centro de la ciudad y que cuenta con más de 40 habitaciones, algo realmente novedoso para el año 1998. Más tarde adquiere la franquicia de Cardon en Rafaela y por último, en el corriente año encaró un nuevo emprendimiento representado a la empresa española Invert Point que se dedica al asesoramiento de compra y venta de empresas, representando a la misma en toda América del Sur. A su vez, junto a sus hermanos, llevan adelante la Clínica Parra.

Por otra parte, no queremos dejar de mencionar su trayectoria en la gremial empresaria en donde presidió la Comisión Municipal de Turismo de Rafaela (2000-2001), fue presidente de la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR (2003-2004), vicepresidente y presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (2008-2010) y presidente de FECECO (2002-2003). A su vez, formó una junta de la Asociación de Cristiana de Dirigentes de Empresas de la ciudad. (2004).