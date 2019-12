La 4ª del Provincial Deportes 05 de diciembre de 2019 Redacción Por BASQUET

La Copa Santa Fe ya tiene programación para su cuarta fecha, que tendrá acción como ya es habitual de viernes a domingo. Por el Grupo A, este viernes a las 21.30 Ben Hur de Rafaela, que viene de perder en sus anteriores 3 presentaciones en condición de visitante, recibirá a uno de los líderes, Racing de San Cristóbal, en su estreno como local en el Coliseo del Sur, mientras que en mismo día y horario Unión de Totoras será local ante Centenario y Rivadavia Juniors de Santa Fe se medirá en casa frente a Independiente de Chañar Ladeado. Para el domingo a las 20.30 quedó Sportsmen Unidos vs. Cacu de Ceres. La Zona B tendrá el viernes desde las 21.30 a Unión de San Guillermo frente a Náutico de Rosario, San Lorenzo de Tostado ante Argentino de Firmat y Brown de San Vicente con Trebolense. Quedará libre Almagro de Esperanza.

En tanto, en el Grupo C el viernes a las 22 se enfrentarán Central San Javier con Atlético Sastre, mientras que el domingo desde las 20.30 habrá dos partidos: Firmat Football vs. Temperley de Rosario y Atlético Tostado vs. Alma Juniors de Esperanza. Quedará libre Provincial de Salto Grande.

Mientras, en la Zona D el viernes a las 21.30 Comuna de Timbúes será local ante Atlético Rafaela, que se impuso con comodidad en los primeros 3 partidos, y Gimnasia de Santa Fe recibirá a El Tala de Rosario. El domingo a las 20.30 Atenas de Venado Tuerto enfrentará a Libertad de Villa Trinidad. Tendrá fecha libre Peñarol de Elortondo.

Posiciones Zona A: Racing (SC) e Independiente (CHL) 6 puntos; Rivadavia 5; Sportmen, CACU, Unión Totoras y Centenario 4; Ben Hur 3.

Posiciones Zona B: Náutico y Almagro 5 puntos; Argentino y Trebolense 4; Unión SG, Trebolense y Brown SV 3.

Posiciones Zona C: Temperley, Firmat, Sastre, Alma Jrs, Atl. Tostado y San Javier 4 puntos; Provincial SG 3.

Posiciones Zona D: El Tala y Atlético Rafaela 6 puntos; Libertad 4; Gimnasia, Timbúes y Peñarol 3; Atenas 2.