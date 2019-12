Cierre con muchas multas Deportes 05 de diciembre de 2019 Redacción Por Entre las dos categorías 39 pilotos fueron sancionados económicamente por diversos motivos, entre ellos por exceder la velocidad máxima en el tránsito por boxes y por no asistir a la cena solidaria realizada en Neuquén.

FOTO ARCHIVO NO LE TEMBLO EL PULSO. La CAF multó cerca de 30 pilotos del TC.

Un importante número de pilotos del Turismo Carretera y TC Pista fueron multados por la CAF. Además fue citado Mauricio Lambiris para el martes 10 de diciembre. En este sentido, la comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC, citó para el próximo martes al piloto Mauricio Lambiris. El uruguayo deberá estar presente a la hora 15. Por otra parte, el organismo multó a los pilotos que no se hicieron presentes en la cena solidaria, obligatoria, que se celebró el jueves por la noche en la ciudad de Neuquén. Ellos fueron: Matías Rossi, Guillermo Ortelli, Emiliano Spataro, Norberto Fontana, Carlos Okulovich, Federico Alonso y Luis José Di Palma. Todos deberán pagar $ 10.000.

Por otra lado y por exceder la velocidad máxima permitida para circular por la calle de boxes, en el primer entrenamiento del viernes, fueron multados con $ 10.000 los siguientes protagonistas: Valentín Aguirre, Federico Alonso, Mariano Altuna, Facundo Ardusso, Diego De Carlo, Juan José Ebarlín, Gastón Ferrante, Juan Pablo Gianini, Mauricio Lambiris, Christian Ledesma, Mathías Nolesi, Guillermo Ortelli, Leonel Pernía, Gabriel Ponce de León, Martín Ponte, Matías Rossi, Juan Manuel Silva, Emiliano Spataro, Nicolás Trosset, Juan Martín Trucco, José Manuel Urcera y Luciano Ventricelli.

Lo mismo deberán abonar, por exceder la velocidad máxima en el segundo entrenamiento del sábado, Josito Di Palma, Gastón Mazzacane, Lionel Ugalde, y Mariano Werner. Por no respetar velocidad en el tercer entrenamiento también fue multado Emanuel Moriatis. El dinero recaudado por las multas será destinado al Hospital Garraham y a la Fundación Favaloro.

Tampoco se salvaron varios nombres del TC Pista. Por exceder la velocidad máxima en boxes recibieron la multa económica de $ 10000: Santiago Álvarez, Diego Ciantini, Agustín De Brabandere, Juan Garbelino, Maximiliano López, Sebastián Abella y Diego Verriello.



PIDE UN CAMBIO

Es un piloto de peso y supo ser subcampeón de Turismo Carretera en 2009. Sin dudas Mariano Altuna no tiene el presente que esperaba. Es así que el loberense pidió el pase a la ACTC para correr con Chevrolet, marca con la cual siempre se identificó. Ya elevó el pedido, por lo cual en los próximos días recibirá la notificación. Quien retornó este año a la categoría con una Dodge no tuvo el rendimiento esperado (penó varias veces con el motor) y su mejor resultado fue un 14º puesto en Rosario. De recibir la aprobación, el Monito continuaría con el Alifraco Sport, equipo con el cual disputó las últimas cinco competencias del último torneo.



SE FUE SPATARO

La competencia de Turismo Carretera en Centenario fue el fin de una etapa para Emiliano Spataro, al concluir su relación con el equipo Renault Sport Torino Team, y desvincularse así de la escuadra que él planificó en 2016 y que lo tuvo junto a Esteban Trotta como responsable de la misma. "Soy un agradecido a la empresa Renault, a Juan Pablo Mackintosh, Alejandro Reggi y Carlos Macua. Gracias a ellos pude cumplir el sueño de correr un Dakar con un equipo de primer nivel, y me entristece dejar este proyecto porque trabajé mucho para hacerlo nacer, desarrollarlo y hoy se nos escapa de las manos", admitió Spataro, en una extensa entrevista con Campeones. Si bien no tiene decidido si continuará con Torino, el piloto de Lanús indicó que mantiene conversaciones con varios equipos, entre ellos el Donto Racing de Laureano Campanera, porque tiene la ilusión de correr con Ford y ganar con esa marca, así completa su póker de triunfos con las cuatro marcas de Turismo Carretera. También lo hace con el equipo Las Toscas, que cuenta con un Torino, e indicó que están avanzadas las reuniones, aunque debe mantener también encuentros con sus patrocinantes para determinar el presupuesto de la temporada 2020.