Scaloni: "Argentina necesita un título, no es solo Messi" 05 de diciembre de 2019

FOTO ARCHIVO LIONEL SCALONI. El entrenador del seleccionado nacional se refirió a la Copa América 2020.

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró que no sólo Lionel Messi "necesita un título" sino que el equipo nacional también lo anhela y expresó su deseo de llegar "a la final" en la próxima Copa América 2020. "Argentina necesita el título, no sólo Messi. Es lo que anhela la Selección desde hace años", señaló tras el sorteo de la Copa América al hablar del jugador rosarino que aún no salió campeón con la Selección mayor y del equipo que conduce que logró su último título en 1993, en Ecuador. Más tarde, el técnico argentino manifestó: "Esperamos competir como lo venimos haciendo ahora y ojalá lleguemos a la final. Prometer es difícil pero sí que hay compromiso de dar al máximo".

Al ser consultado acerca del debut frente a Chile por la Copa América 2020, indicó: "Es un lindo partido para empezar, cualquiera hubiera sido difícil porque el debut siempre es difícil, pero éste tiene un sentimiento especial, Chile siempre fue difícil para Argentina sobre todo en los últimos tiempos. Difícil, pero estamos bien".

Argentina estuvo representada en el sorteo de la Copa América 2020 por el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el entrenador Scaloni. El entrenador del conjunto nacional habló también de sus expectativas en cuanto al certamen en el cual la Selección argentina debutará el viernes 12 de junio frente a Chile en un encuentro que se disputará en el estadio de River. "Esperamos lo máximo, competir como hasta ahora y ojalá nos veamos en la final. El compromiso es dar el máximo, competir y ser una selección difícil", manifestó el entrenador del elenco nacional. En ese sentido, Scaloni añadió: "El debut siempre es importante. Es en nuestro país, pero para el partido inaugural falta mucho, creo que estamos bien, confiados, es un momento importante este y estamos capacitados para competir". Luego se refirió a que haya tocado Australia en vez de Qatar como invitado en el Grupo A: "Tanto uno o el otro, los dos son difíciles, Australia es una selección ya acostumbrada a estar en los Mundiales con una manera de jugar muy marcada, ya lo estuvimos mirando".