Unión, el sábado ante Las Parejas Deportes 05 de diciembre de 2019 Redacción Por FEDERAL A

Unión de Sunchales cerrará el año como local este sábado, desde las 18:30, frente a Sportivo Las Parejas en el estadio de La Avenida con el objetivo de volver al triunfo para terminar lo más arriba posible y encarar el 2020 con otra mentalidad. El encuentro corresponde a la 15ª fecha de la Zona 1 del Federal A y será controlado por el chaqueño Guillermo González. El elenco de Marcelo Milanesse viene de ceder su invicto en condición de visitante el pasado fin de semana, al caer duramente por 3 a 0 ante San Martín de Formosa. El Bicho Verde suma 15 puntos en la tabla, está a 3 de los puestos de clasificación, pero también a 6 de la zona de descenso. Los otros partidos de la zona son los siguientes: Gimnasia vs. Sarmiento; Sp. Belgrano vs. San Martín; Crucero vs. Güemes; Defensores de Belgrano vs. Juv. Unida; Boca Unidos vs. Douglas y Chaco FE vs. DEPRO. Libre: Central Norte.



FUENTES EN JUV. UNIDA

Marcelo Fuentes, ex DT de Atlético de Rafaela y con un último paso entre Quilmes, entre otros, se transformó en las últimas horas en el nuevo entrenador de Juventud Unida Universitario de San Luis en reemplazo de Darío Alaniz. Después de la dura derrota ante Estudiantes en el clásico puntano, el Lechuga había dejado la dirección técnica de la institución de El Bajo y posteriormente, Walter Sanfilippo había tomado las riendas hasta fin de año, pero la goleada sufrida en Madryn (4-1) derivó en la urgencia dirigencial que se abocó en la búsqueda de un técnico con experiencia para intentar darle rumbo al barco Auriazul. El elegido, fue Marcelo Fuentes, quién llegará y se presentará en San Luis este viernes para luego hacerse cargo del plantel profesional en el receso veraniego y afrontar la segunda mitad del Federal A. Juventud marcha último en la Zona 2 del Federal A y enfrentará el sábado desde las 17:30 en el Mario Sebastián Diez a Olimpo de Bahía Blanca.