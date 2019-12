Alderete, doblemente feliz Deportes 05 de diciembre de 2019 Redacción Por El mediocapista de la "Crema" fue una de las figuras del lunes en la victoria ante Chaca por 2 a 0, autor del segundo con un golazo. “Patié al arco”, aseguró.

FOTO J. BARRERA REINALDO ALDERETE. / El mediocampista de la "Crema" fue de menos a más y cerró un año en gran nivel.

Le da el equilibrio que necesita el equipo en la mitad de cancha, distribuye criteriosamente, aporta juego y ahora también gol. Reinaldo Alderete metió un tremendo zapatazo para poner el 2 a 0 ante Chacarita y cerrar el año con el triunfo que todo Atlético de Rafaela deseaba.

“La verdad que estoy muy contento, más allá del gol que produce una felicidad extra, contento porque ganamos, porque clasificamos a la Copa (Argentina) que era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto, doblemente feliz”, expresó el mediocampista.

El DT, Walter Nicolás Otta, apuntó que su equipo fue de menos a más a lo largo de estas primeras 15 fechas de la Primera Nacional. Algo similar ocurrió con Alderete que arrancó desde el banco y con el correr de los partidos se fue ganando su lugar en el equipo.

“Llegué para dar una mano, lo dije desde el primer día que vine, sabía que estaba Emiliano (Romero) que también representa mucho para el club, es nuestro capitán, más allá que hoy no le toque jugar, vine a aportar lo mío, trabajando y ayudando en lo que podía. Trato de hacer lo mejor”, declaró.

El del lunes, sin dudas, fue su mejor partido con la celeste y blanco y así lo sintió el propio Alderete: “Si, creo que sí, más allá del gol, me sentí bien, cómodo. Trato de ayudar al equipo, aportar lo mío y por suerte se dio redondo el partido y pudimos clasificar a la Copa como queríamos”.

Con respecto a su primer gol en Atlético, Alderete contó: “Patié al arco, miré al medio para ver quien estaba, me parece que Ijiel (Protti), pensé que tirar el centro era muy arriesgado, volví a levantar la cabeza y veo que Tripodí se movió un poquito y ahí le di” (risas). Y se sinceró: “En ese lugar y momento del partido lo mejor hubiese sido que rebote en uno y gane un lateral, pero nada, pensé en otra cosa, cuando vi que se movió un poquito patié al arco”.

Atlético pudo quedarse con el triunfo que tanto necesitaba para cumplir el primer objetivo de clasificarse a la Copa Argentina, y cerrar el año de la mejor manera. Un primer tiempo donde generó mucho, pero que recién lo pudo abrir en el complemento.

Al respecto, Reinaldo Alderete analizó: “También nos quedó una sensación rara porque el partido pasado con Riestra sucedió algo parecido, un primer tiempo bueno, quizás sin tantas situaciones claras como las que tuvimos en este primer tiempo y erramos, al terminar el PT tuvimos como una sensación rara pero mentalizamos que siguiendo de esa manera y con la intensidad que mostramos en el PT seguramente en el ST iba a venir el gol, llegó y después pudimos seguir controlando el partido”.