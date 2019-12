Boca y las elecciones... Deportes 05 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ídolo de Boca Juan Román Riquelme reconoció ayer que lo llamó el presidente Mauricio Macri para que se reúna con Daniel Angelici, antes de que se decidiera por acompañar a Jorge Ameal en las elecciones del club que se realizarán este domingo.

"Macri me llamó porque estaba preocupado. Le dije que, si el lugar en el que está, me llama, es que al club lo quiere. Me pidió que me reuniera con Angelici. Entonces mandé a mí representante.

No tenía ganas de verlo. Pero era un pedido del presidente de mi país", indicó Riquelme en declaraciones al programa "Intrusos" de América.

El candidato a vicepresidente primero por "Identidad Xeneize" recordó que "Cuando ascendimos con Argentinos, quise volver 6 meses para retirarme en Boca. Angelici dijo mientras yo sea presidente, Riquelme acá no vuelve más. Y ahora se queja porque no voy con él. Es graciosísimo".

En plena disputa electoral por el sillón de Brandsen 805, Riquelme acompañará a Ameal con la idea de hacerse cargo de todo el fútbol del club.

"Nosotros creemos que en lo deportivo podemos ayudar. Yo hoy no estoy capacitado para ser Presidente del club. Tengo que aprender muchísimo. Me haría cargo del fútbol de Boca, desde la primera al femenino, junto con mi grupo con el que vengo trabajando desde hace varios meses: (Sebastián) Battaglia, (Alfredo) Cascini, (Jorge) Bermúdez y (Marcelo) Delgado. Me quiero involucrar porque el club no la está pasando bien", expresó.

Por otro lado, Riquelme confirmó que ya tiene el nombre del entrenador al que le ofrecerá el banquillo de Boca si es que Ameal gana las elecciones, dando a entender que no continuará Gustavo Alfaro en el cargo. "El lunes les cuento quién va a ser el técnico. Nosotros tenemos todo. Hasta los que van a entrenar a las Inferiores", afirmó Riquelme.