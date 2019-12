Sandleris renunció al Banco Central

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, anunció ayer que decidió presentar la renuncia al cargo, la cual se hará efectiva a partir del 10 de diciembre próximo, y sostuvo que esa determinación "allana" el camino para el Gobierno de Alberto Fernández.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que todos los directores de la autoridad monetaria también tomaron la misma decisión. "Quería informarles que hoy presenté la renuncia", señaló Sandleris, quien aclaró que su dimisión se hará efectiva a partir del martes próximo con la asunción de la administración del Frente de Todos.

El funcionario subrayó: "En la mayoría de los países del mundo, el mandato no coincide con la duración de los mandatos presidenciales y eso permite una continuidad de la política monetaria, independientemente de los resultados".

"La tradición argentina es que, al elegir un nuevo Gobierno, designe nuevas autoridades en el Banco Central", puntualizó el funcionario.

En conferencia de prensa, apuntó a "la falta de un consenso básico sobre la importancia de construir una moneda sana y cómo lograrlo". "Quizás una de las frustraciones de esta experiencia, liderando el Banco Central, es no haber logrado avanzar significativamente en este consenso", reconoció.

"Deseo que las futuras autoridades logren hacerlo y rompan con esta tradición", resaltó y consideró: "Nuestra renuncia allana el camino para que el presidente electo cuente con absoluta libertad para designar a quien crea adecuado para implementar su plan económico".

"Contarán con nuestra total colaboración en la tradición", aseguró este miércoles ante la prensa.

Alberto Fernández ya había anticipado que si ganaba las elecciones iba a promover un recambio de autoridades en el organismo por entender que el jefe de la autoridad monetaria no había hecho "mérito" para lograr su continuidad.

Sandleris ocupa el cargo de presidente del Banco Central desde el 25 de septiembre de 2018, cuando asumió de emergencia por la renuncia imprevista del economista Luis Caputo, quien estuvo en ese puesto sólo tres meses.



TENER "PACIENCIA"

CON EL FMI

Por otra parte, Sandleris recomendó al próximo Gobierno tener "paciencia" en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras destacó que el cepo cambiario "cumplió y está cumpliendo su función".

El jefe de la autoridad monetaria presentó su renuncia este miércoles en conferencia de prensa y aseguró que se trata de una decisión que busca "allanar" el camino a la administración de Alberto Fernández.

En ese escenario, sugirió a la nueva gestión "tener un poco de paciencia" con el FMI dado que el organismo multilateral "tiende a ser muy burocrático".

Si bien indicó que no hubo reuniones con el equipo económico del Frente de Todos, puntualizó que se dieron algunos contactos telefónicos durante la etapa de transición. "Estamos atravesando un momento difícil, con recesión y una inflación muy alta", remarcó y sostuvo que hubo una "variedad de razones por la que la política monetaria implementada no fue exitosa".

Sandleris realizó un breve análisis de su paso por la autoridad monetaria y admitió: "Seguro cometimos errores. Cuando en un contexto muy volátil, como el que nos tocó en este último año y medio, se toman decisiones con información limitada, seguro se cometen errores".