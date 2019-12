Más de 4.000 regalos Nacionales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

A lo largo de los cuatro años de gestión, los distintos funcionarios del Gobierno recibieron más de 4 mil regalos de parte de empresas, particulares o representantes de otros países, aunque por la legislación vigente la gran mayoría no pudo conservarlos para su uso personal.

De acuerdo a un relevamiento que hizo NA, en el Registro de Obsequios y Viajes de la Oficina Anticorrupción figuran 3.596 presentes, los cuales fueron detallados a partir del 16 de febrero de 2017, cuando entró en vigencia el Decreto 1179/16.

De todos modos, el artículo 18 de la Ley de Ética de la Función Pública establece que "los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones".

Dulce de leche, alfajores, mermeladas, ron y habanos de Cuba, un gato de peluche con la bandera argentina con la frase "Sí, se puede", entradas para recitales, libros, adornos, medallas y ropa fueron algunos de los objetos que recibieron distintos integrantes del Gobierno de parte de ciudadanos, empresarios, funcionarios de otros distritos o países.

Los principales destinatarios de los obsequios fueron el presidente Mauricio Macri y el canciller, Jorge Faurie.

Sin embargo, no sólo los miembros del Poder Ejecutivo fueron tenidos en cuenta a la hora de los regalos: la primera dama, Juliana Awada, y sus hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri, también recibieron presentes en distintas ocasiones.