Cristina con sus senadores y con Michetti Nacionales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La vicepresidenta Gabriela Michetti recibió ayer a su sucesora electa, Cristina Kirchner, para conversar sobre la transición en el Senado, en una reunión cordial en la que acordaron delegar al área de Protocolo todo lo relativo a la jura del 10 de diciembre.

La reunión se hizo en el despacho de la Presidencia del Senado que a partir de la semana próxima ocupará Cristina Kirchner y, según dejaron trascender cerca de Michetti, se dio en un clima amistoso, en el que ambas dirigentes hablaron más de temas personales que de política.

De hecho, a pesar de lo que se especuló en los últimos días, Michetti y Kirchner acordaron no abrir una discusión sobre la ceremonia del traspaso de mando que se realizará el próximo martes en el Congreso y dejarle el tema al área de Protocolo del Senado.

Por otra parte, Kirchner se reunió por primera vez con el bloque de senadores del Frente de Todos y los instó a mantener la "unidad", en un encuentro breve que no tuvo más definiciones que la incorporación de Adolfo Rodríguez Saá a la bancada.

Fue una presentación formal, según relataron algunos de los presentes, en la que no se habló de la agenda parlamentaria del próximo gobierno ni tampoco de las comisiones que deberán constituirse en los próximos días, sino que se valoró la unidad.