Trump se enojó por ser objeto de burlas Internacionales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por EN LA OTAN

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exteriorizó ayer su "molestia" luego de que saliera a la luz un video en el que aparecen varios líderes del mundo en una conversación en la que se burlan de él por lo extensa que son sus ruedas de prensa.

El hecho se produjo durante la Cumbre de la OTAN y los protagonistas de las burlas hacia Trump son el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; el premier británico, Boris Johnson; el primer ministro holandés, Mark Rutte; y la princesa Ana de Inglaterra.

La grabación, cuyo autor se desconoce, muestra a los líderes en una recepción en el Palacio de Buckingham el martes por la noche y allí Johnson le pregunta a Macron: "¿Es por eso que llegaste tarde?". Trudeau interrumpe para decir: "Llegó tarde porque da unas conferencias de prensa de 40 minutos por lo menos". Y añade: "Oh, sí, sí, sí. Él anunció ...".

En ese momento Macron corta la conversación y se pone a hablar animadamente con el grupo, pero al estar de espaldas a la cámara sus palabras son inaudibles.

No obstante, parece que dice algo gracioso porque Rutte exclama entre risas "¡Fake news media!", la expresión que suele usar Trump contra los medios que le critican y tras esta intervención, Trudeau replica: "Se podía ver a su equipo con la mandíbula desencajada".

Si bien en ningún momento el grupo se refiere directamente a Donald Trump, coincidió la charla con el hecho de que el presidente estadounidense protagonizó ese día una extensa rueda de prensa en la que estuvo contestando a las preguntas de los periodistas durante unos 50 minutos, saltándose la agenda prevista.

Tras la publicación del vídeo, el presidente de los Estados Unidos acusó al primer ministro canadiense de tener "dos caras" cuando se le preguntó sobre los comentarios que Trudeau parecía hacer sobre él.

"Creo que es un tipo muy agradable, pero sabes que la verdad es que le llamé la atención por el hecho de que no está pagando el 2% y puedo ver que no está muy contento", agregó Trump durante la rueda de prensa ofrecida tras su reunión con la canciller alemana Angela Merkel.

Sin embargo, pareció que el magnate republicano había tomado nota de las supuestas críticas de sus homólogos al sugerir que podría no celebrar la rueda de prensa final tras concluir la cumbre. "Creo que hemos hecho muchas conferencias de prensa, a menos que exijan una conferencia de prensa, haremos una. Pero creo que hemos respondido muchas preguntas", afirmó.

La grabación fue publicada en un primer momento por la agencia rusa Sputnik, pero posteriormente una versión más corta y con mejor sonido fue difundida por Corporación Canadiense de Radiodifusión.