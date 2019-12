Detuvieron a un hombre por amenazas de muerte Policiales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por EN SUNCHALES: EN EL MARCO DE VIOLENCIA DE GENERO

En relación al hecho publicado en LA OPINION días atrás, titulado “Sunchalense apuñalada y amenazada de muerte”, donde se daba a conocer en líneas generales que una mujer de 38 años de edad se había presentado en sede de la Comisaría 3ª de Sunchales, porque estaba sufriendo una pesadilla de violencia de género, y que su pareja JEP, de 27 años, a veces alcoholizado discutía con ella y llegó incluso a provocarle heridas con un cuchillo y amenazarla de muerte; en la jornada de ayer la Policía informó que hubo “avances exitosos en la investigación”.

Se recuerda que en aquella última oportunidad, JEP –según narró la víctima- “mientras gritaba que me iba a matar me golpeaba con los puños y con una cuchilla me apuñaló las manos, cuando yo me defendía poniéndolas frente a mi cara para evitar los puñetazos. Y también me hirió en una pierna, a la vez que gritaba que me iba a matar si llamaba a la Policía". E incluso: "me amenazó con una escopeta que estaba sobre la cama, y cargada".



AVANCES

Mediante el mandato legal pertinente, personal de la Comisaría N° 3 de Sunchales, procedió a las 5.15 de la víspera al allanamiento de una vivienda ubicada en calle Rafaela al 1000 de dicha ciudad.

A raíz del procedimiento se efectuó la detención de un hombre cuyas iniciales son JEP, de 27 años, involucrado en la causa en curso –narrada precedentemente- y trasladado a sede policial a los fines correspondientes.

A su vez se secuestró un arma de fuego tipo escopeta marca Centauro calibre 14 que se encontraba en el sitio y que guardaría relación con el hecho investigado.

Asimismo, por orden de la fiscal actuante el detenido fue remitido a la Alcaidía de esta ciudad de Rafaela, en relación a hechos que fueron calificados provisoriamente como “lesiones leves dolosas, amenazas coactivas y tenencia indebida de arma de fuego”, todo en el marco de violencia de género.



INVESTIGADO

POR AMENAZAS

En jurisdicción policial del Destacamento N° 9 de esta ciudad, a raíz de hechos calificados como “amenazas calificadas”, en la cual está siendo investigado un menor de edad de 16 años, cuyas iniciales son CBM, y la víctima una mujer JL; el investigado fue notificado por personal policial de que se encuentra en trámite una causa en su contra en la cual transcurrirá en estado de libertad.

La notificación judicial fue expedida por el Juzgado de Menores Primera Nominación de Rafaela.



JAURIA DE PERROS

ATACO A UNA MUJER

En momentos en que una mujer de 47 años circulaba por Av. Belgrano al 360 aproximadamente de la ciudad de Sunchales, a metros del Hospital y de la Comisaría N° 3, fue atacada por una jauría de perros que le provocaron lesiones y debió recibir atención médica.

Fueron al menos cuatro los perros que salieron a atacarla, de los cuales uno de ellos la tomó de la pierna.

Ante la situación, tuvo que ser rescatada por un hombre que debió intimidar con un palo al animal para que la soltara, aunque le provocó una herida profunda en la pierna derecha. Inmediatamente personas que estaban en la zona y personal del Hospital, la auxiliaron y llevaron a curaciones al nosocomio local.