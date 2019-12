La historieta en un lugar de la Biblioteca Nacional*

El área nuestra se llama Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos y es un espacio que creamos José María Gutiérrez y yo. El es el director del Archivo y yo la coordinadora. Nosotros trabajábamos en la Biblioteca en otras áreas y a los dos nos gustaba la historieta, y como compartíamos la oficina charlábamos y en algún momento un poco a raíz de la muestra que armé sobre historieta para representar a la Argentina en la Feria del Libro de Frankfurt me di cuenta que había como una cantidad de materiales sobre todo en posesión de los familiares de los dibujantes que habían fallecido que no sabían bien qué hacer, aunque sabían que era valioso. Hablamos, en ese momento estaba Horacio González de director de la Biblioteca, para crear un espacio que les diera albergue a esas cosas. Revistas la Biblioteca tenía, y las sigue teniendo en el sector de hemeroteca, y había un sector de libros un poco menos nutrido, pero quedaba un vacío en relación a los fanzines, los catálogos, y sobre todo los bocetos, los originales. Entonces propusimos armar un espacio que integre todo eso y empezamos a contactar a familiares y a dibujantes. El archivo está armado casi en su totalidad con donaciones. El archivo empezó en dos mil doce. Las primeras dos donaciones fueron la de Trillo -con quien habíamos hablado antes de su viaje a Inglaterra donde falleció- él iba a donar un libro de los que tuviera repetido de toda la producción que había hecho y era muy importante por la cantidad, por los dibujantes con los que él trabajó, y porque mucho de eso no se había publicado todavía en la Argentina, eran los años noventa donde acá casi no había mercado. Así que era importante porque era mucho material, aunque no esté en castellano no se había visto nunca. Y la otra donación fue de la hija de Eugenio Zoppi, que era un dibujante que trabajó por ejemplo en Billiken, el dibujante argentino de Misterix, que era además un gran coleccionista. Yo lo quería mucho y me hubiera gustado que conociera el archivo porque él tenía la cabeza de un archivero. Lo vi algunas veces, no me había dado cuenta de eso, lo noté cuando fuimos recibiendo sus cosas. Guardaba cada hoja y anotaba para qué la había usado. Además, una persona muy generosa, muy abierta, entonces tiene cantidad de jóvenes que le acercaron fanzines, más todo lo que él guardó. Es una donación muy importante. El trabajó con Oesterheld. El sentido primordial del Archivo es preservar desde el Estado dar registro de una producción que es muy importante y representativa para la Argentina que tiene que ver con los dibujantes y con los guionistas que incluso en el exterior fue y es muy reconocida, quizás menos que acá en su momento. El sentido es dejar constancia de eso, y preservar esos materiales en el modo más original que se pueda. Aunque haya algo digital, si hay algo en papel, preferimos el papel, porque es el sentido general de la Biblioteca. Y porque es dar cuenta también del modo de producción que a partir de la computadora cambió mucho, entonces guardamos películas de impresión, chapas, originales cuando se hacían en tinta china, dar cuenta de cómo se trabajó hasta la aparición de la computadora. Después de la computadora también guardamos, pero ahí hay como un quiebre grande. El objetivo principal es que eso quede preservado y sea patrimonio del Estado. Por eso lo pedimos en donación y por eso nos animamos a pedirlo en donación. Pero en realidad es para acrecentar el patrimonio de todos nosotros. El otro objetivo fue dejar a disposición de los investigadores que lo quieran consular o del público, y el otro objetivo es mostrarlo, para que no solo quede guardado. Y en ese camino se dan las muestras que es exhibir lo que tenemos, tratar de promover más donaciones, agradecer a los donantes, difundir la obra de los autores, pero tener bien encarado ese objetivo que es acrecentar el patrimonio del Estado. Las muestras son en función de esto.

Cómo es la actividad en el lugar

El mayor trabajo es buscar las donaciones. Eso es lo que más hago, y es lo que más me gusta. Una vez que el material ingresa requiere de un proceso de catalogación, de buscar información, de pasarlo a un registro de planillas, y después incluirlo al sistema de la Biblioteca en general para que cualquiera desde afuera pueda consultarlo.Básicamente cubrimos eso y actuamos en relación a otros sectores de la Biblioteca porque en una muestra interviene la parte en producción, prensa, diseño gráfico, la gente de restauración, trabajamos dentro de una estructura que colabora mucho en dimensionar también.

El guardado de material físico

El guardado lo tenemos nosotros. Hemeroteca sigue teniendo las cosas que ya tenía, si hay algo que le falte nosotros lo conseguimos y se lo pasamos. Pero básicamente el sentido nuestro es que esté todo en un mismo lugar, en un sentido más moderno, y creemos que hay un circuito de las lecturas. Entonces cuando querés averiguar sobre alguien no necesitás solo ver el libro, necesitás ver los originales, cuándo se publicó, y si hay una foto tenerla. Nosotros tratamos de mantener los fondos -porque ingresan como tal- completos porque vamos conociendo cómo fue la red de pensamiento y de movimiento de cada persona.

La reproducción legal de lo que está donado

El Estado solo posee el objeto, la tenencia. Nosotros no podemos hacer una publicación, eso queda en manos de la familia del dibujante.

Qué nos proponemos a diario

Ir rescatando cosas, que si no, iban quedando en el olvido, porque mueren sus hacedores, porque eran para una época. También hay mucha gente que trabajó en historieta, pero más anónimamente. Y vamos acompañando a los contemporáneos, porque tenemos trabajos de gente muy joven que nos va dejando cosas y es lo que vamos a querer ver.

A veces si no es desde lo oficial, los archivos privados no se preservan

También el sentido de que esto sea del Estado y que hagamos el trabajo con esto tiene que ver que hubo conflictos muy grandes entre las familias y los herederos, y eso privó por mucho tiempo de que la gente tuviera acceso a los materiales. Entonces la idea es crear una instancia estatal que pueda superar esa situación y tratar de que haya un lugar donde esa gente esté representada dentro de lo posible, aunque en algunos casos llegamos tarde. Eso es reasegurarse un patrimonio de gente valiosa.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Judith Gociol