La fórmula polinómica en el ojo de la tormenta Locales 04 de diciembre de 2019 Redacción Por Este martes por la mañana se desarrolló la reunión de la comisión de hacienda donde los concejales dieron despacho a dos proyectos que se suman a los tres del lunes. Además comenzaron a debatir la tributaria y la formula polinómica, donde la oposición cuestionó su continuidad.

FOTO PRENSA CONCEJO DE CERCA. Hoy los concejales de la ciudad seguirán los temas analizados en el encuentro de ayer.

Este martes se llevó a cabo la reunión de la comisión de hacienda donde los concejales dieron despacho al proyecto que argumentará el justicialista Jorge Muriel sobre el canon a neumáticos y otro que presentó Hugo Menossi sobre destinar un porcentaje de la tasa general de inmuebles para la Asociación de Bomberos Voluntarios.

Para este miércoles quedó abierta la comisión de hacienda ya que los ediles elevaron algunas inquietudes al Ejecutivo sobre un nuevo redireccionamiento de partidas solicitado.



LA POLINÓMICA FUE CUESTIONADA

En el encuentro se dio a conocer el porcentaje que arrojó la fórmula polinómica que fija la suba de la tasa municipal para el próximo trimestre, siendo del 23.4%, y el incremento de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal en 2,61.

La fórmula de cálculo está compuesta en un 50% al ajuste de remuneraciones para la Categoría 15 del Personal municipal, en un 10% a la variación precio Gas Oil Grado II de estaciones YPF - Precio Al Público- en la Provincia de Santa Fe, ciudad de Rafaela, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y en un 40% de la ponderación, la variación del Índice de Precios Mayoristas nivel general del INDEC.

Hoy este punto marcó las diferencias que tienen los concejales de la oposición entre ellos y del oficialismo con la oposición.

Lisandro Mársico viene planteando la necesidad de que el Concejo tenga mayor injerencia en determinar el porcentaje en que va a aumentar la tasa municipal y que se revea la aplicación de la fórmula polinómica tal como está en la actualidad.

“No creo que sea conveniente que se libere la suerte de las subas a la aplicación de la fórmula y que el Concejo pierda participación, sobre todo a partir del artículo 31. Nos comimos esto y cuando vino no nos dimos cuenta de la pérdida de participación que tenemos. Queremos que el Concejo tenga la última palabra”, señaló el concejal demoprogresista.

Los oficialistas Evangelina Garrappa y Jorge Muriel no salían de su asombro y en varias ocasiones se generaron fuertes intercambios con Mársico y Menossi, en donde el presidente del Concejo Raúl Bonino tuvo que pedir que se ordenen a la hora de hablar.

“Si ese 23,4% te parece alto, es lo que es, pero vos si da alto lo cambias y si no lo dejas”, le respondió la edil justicialista a Mársico.

A su vez Menossi encendió nuevamente la discusión cuando puso en duda lo científico del cálculo para establecer los aumentos: “ni el gasoil, ni la cláusula gatillo, ni el índice de precios mayoristas aumentaron un 23%, por lo tanto que valor científico tiene…es un engaño que nos hizo el Ejecutivo tomando ese índice mayorista. No tenemos que perder la potestad. La tasa en Rafaela aumentó más que la inflación”.

Muriel le replicó al concejal macrista que lo que dice no se relaciona con nada y mucho menos con lo científico, y que “en realidad el problema es el descalabro económico que se generó en estos últimos años y ahora que te estás yendo resulta sospechoso que quieras tirar por tierra la fórmula polinómica, que recuerdo fue votada por el Concejo.

Finalmente este miércoles se realizará un nuevo encuentro entre los concejales y allí se le intentará dar despacho al proyecto de tributaria para ser votado el jueves en el recinto. Seguramente habrá modificaciones al proyecto elevado por el Ejecutivo.