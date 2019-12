Juran nuevos legisladores en Diputados y Senado

Este miércoles 4 y jueves 5 jurarán los senadores y diputados electos el 16 de junio pasado, quienes cumplirán su mandato hasta el 10 de diciembre del 2023.

Para hoy a las 11 de la mañana, el Presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Carlos Fascendini, convocó a la sesión Preparatoria durante la cual los senadores electos prestarán juramento por orden alfabético de departamento.

Además, serán elegidas las siguientes autoridades: Presidenta: Alejandra Rodenas (FJ), vicegobernadora de Santa Fe, Presidente Provisional: Rubén Regis Pirola (PJ-Las Colonias), Vicepresidente 1º Provisional: Germán Giacomino (UCR-FPSUR-Constitución), Vicepresidenta 2ª Provisional: Cristina Antonia Berra (PJ-San Martín), Secretario Administrativo: Carlos Américo Bermúdez, Secretario Legislativo: Rafael Gutiérrez (hijo) Subsecretario: Lo designará el Bloque Radical en lugar de Fernando Asegurado

Cabe destacar que de los 19 senadores actuales, 16 renuevan sus bancas y sólo hay 3 nuevos legisladores con respecto al mandato 2015-2019. Ellos son: Marcos Castelló (La Capital), Leonardo Diana (San Jerónimo), y Marcelo Lewandowski (Rosario). De tal manera, quedarán 12 senadores justicialistas y 7 senadores del Frente Progresista Cívico y Social (todos UCR)



12 SENADORES

JUSTICIALISTAS

Belgrano: Guillermo Mario Cornaglia (PJ) (2º mandato); Caseros: Eduardo Daniel Rosconi (PJ) (5º mandato intercalado); Castellanos: Alcides Lorenzo Calvo (PJ) (6º mandato); Garay: Ricardo Adolfo Kaufmann (PJ) (5º mandato intercalado); La Capital: Marcos Castelló (PJ) (Primer Mandato);

Las Colonias: Rubén Regis Pirola (PJ) (4º mandato); 9 de Julio: Joaquín Raúl Horacio Gramajo (PJ) (7º mandato intercalado); Rosario: Marcelo Néstor Lewandowski (PJ) (Primer Mandato); San Javier: José Ramón Baucero (PJ) (5º mandato); San Lorenzo: Armando Ramón Traferri (PJ) (5º mandato intercalado); San Martín: Cristina Antonia Berra (PJ) (4º mandato); Vera: Osvaldo Hugo Segundo Sosa (PJ) (2º mandato), aunque en el primer mandato completó el período del fallecido Hugo Fernando Pucheta (PJ) que hubiese cumplido su 4º mandato el día 10 diciembre de 2019.



7 senadores de la UCR

Constitución: Germán Giacomino (UCR-FPSUR) (3º mandato); General López: Lisandro Enrico (UCR-FPSUR) (3º mandato); General Obligado: Orfilio Marcón (NEO-UCR-FPCS) (3º mandato); Iriondo: Hugo Rasetto (UCR-FPSUR) (3º mandato); San Cristóbal: Felipe Michlig (NEO-UCR-FPCS) (6º mandato); San Jerónimo: Leonardo Diana (NEO-UCR-FPCS) (Primer Mandato); San Justo: Rodrigo Borla (NEO-UCR-FPCS) (4º mandato)



LOS DIPUTADOS

En este caso, los diputados electos el 16 de junio jurarán este jueves 5 y el presidente de la Cámara será el actual Gobernador Miguel Lifschitz.

De los 50 Diputados de la Cámara Baja, solamente 11 renovaron sus bancas para el período legislativo 2019-2023 (podrían ser 12 si el Cuerpo rechaza el diploma de Sebastián Julierac y acepta el de la actual diputada Cecira Arcando por la paridad de género), lo cual equivale a decir que la Cámara Baja se renovó en un 78 %.



MUJERES AL PODER

El 56 por ciento del total de las bancas femeninas serán ocupadas por mujeres menores de 40 años, a la vez que las menores de 35 años representan el 22 por ciento del total de la Cámara; es decir, una de cada cinco bancas será de una joven.

Otro de los datos relevantes de esta nueva composición es que, como decíamos, una de cada cinco bancas estarán ocupadas por mujeres menores de 35 años, mientras que tres de ellas, además, tienen menos de 29 años; y a pesar de no existir la ley de paridad en Santa Fe, se logró alcanzar el 46 por ciento de representatividad de mujeres en la futura Cámara de Diputados.



CUESTIÓN DE EDAD

La mujer más joven en ocupar una banca de la historia será, a partir del 5 de diciembre, Agustina Donnet de Igualdad y Participación de Santo Tomé (IyP) con 25 años.

Otro dato a tener en cuenta es que el promedio de edad en Diputados será de 45 años, mientras que en el 2015 las bancas asumidas promediaron los 51 años.

La Cámara hermana de Senadores tendrá una edad promedio de 57 años. De los 50 diputados totales son once las menores de 35, de las cuales solo uno es varón. De las 10, tres tienen menos de 29 años. Hay seis mayores de 60 y son todos hombres. El más avanzado en edad será Ricardo Olivera del Partido Justicialista (PJ) con 65 años.

El Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) es el espacio político que más mujeres jóvenes contendrá: seis. Luego, cada bloque tiene una. El promedio de edad de las 23 diputadas electas es de 40 años, mientras que el promedio de varones es de 50.

Además de Donnet, hay dos diputadas electas sub 30: Jimena Senn (UCR-FPCyS) y Gisel Mahmud (PS-FPCYS), ambas con 29 años. Les siguen Marlén Espíndola (PS-FPCys) y Georgina Orciani (UCR-FPCyS) con 31 años; Lucila De Ponti (PJ) y Lionela Cattalini (FPCyS) con 33 años; Damaris Pacchiotti (FSyP) y Armas Belavi (Unite) con 34 años y María Laura Corgniali (FPCYS) con 35 años.

La lista con el promedio de edad más bajo es Unite con 42 años, y la más alta es el Partido Justicialista con 49 años. Al mismo tiempo, son seis los diputados electos mayores de 60 años: Miguel Lifschitz (PS-FPCyS) asumirá con 63 años, Gabriel Real (PDP) con 61 años, Rubén Giustiniani (IyP) con 64 años , Luis Rubeo (PJ) con 62 años y Ricardo Olivera (PJ) con 65 años.