Deportes 04 de diciembre de 2019

"Ojalá se pueda armar un equipo que vaya al frente y no nos puedan tumbar"

Lo afirmó Diego Nuñez, el experimentado delantero chaqueño, haciendo referencia a un torneo donde las definiciones tuvieron muchas polémicas el año pasado y donde en lo personal festejó el ascenso con Central Norte.

FOTO J. BARRERA BUENAS EXPECTATIVAS./ El atacante se mostró contento con su llegada a la BH.

Como ocurre con los buenos equipos y que pretenden tener aspiraciones de pelear un campeonato o ascenso en el caso de Ben Hur, es fundamental tener delanteros goleadores. Por eso lo trajo a Diego Nuñez, que arribó el lunes a Rafaela y el martes estuvo siendo parte del primer día de entrenamientos rumbo al Regional Amateur 2020.

El chaqueño, que logró su quinto ascenso con Central Norte de Salta en la edición anterior de este certamen, afirmó que "en lo personal es un nuevo comienzo, nueva ilusión y espero adaptarme rápido al grupo, a la idea del técnico y meterle para adelante como lo hacemos todos. Ojalá que este paso sea con éxito, para pelear el objetivo, que es el anhelo propio y de todos".

Consultado sobre lo que fue determinante para que aceptara el ofrecimiento benhurense, manifestó que "bueno, yo he venido a jugar acá con Patronato. Sé que es un Club ordenado, que viene peleando los torneos. Y el técnico, partiendo de ahí, que es un técnico serio y con trayectoria. Eso a un jugador le llama la atención, y no es de menos los refuerzos que están llegando. Entonces creo que elegí bien, estoy contento, gracias a Dios con trabajo, y vamos a meterle las pilas y mucho sacrificio para esta nueva etapa".

A sus 37 años y muchos jugando en las duras canchas de Federales y Regionales, "Nivi" tendrá otros delanteros con los cuales competir en los puestos de ataque. Sobre las virtudes que, a su parecer, ha conseguido mejorar a través de la experiencia, mencionó que "entre los beneficios, aprendí a moverme tal vez un poco mejor, y a definir mejor, porque en los últimos tiempos estoy haciendo goles más lindos", en tanto que la parte física es lógicamente lo que puede complicar en determinados momentos del torneo a los jugadores más grandes, aunque los viajes largos se dan sólo en el tramo decisivo.

En ese aspecto, expuso que "sin duda que se siente en el desgaste, no es lo mismo, pero con un buen entrenamiento, buen cuidado, se puede sobrellevar. Todas las fisonomías son distintas. Me siento pleno, me siento bien, solo resta demostrarlo".

Sobre su vigencia, acotó que "no hay muchos secretos. El descanso y buen comer es fundamental si uno quiere llegar a algo. Es como todo deportista, hacemos nuestro sacrificio y podemos llegar a esta edad con todo lo que implica, es doblemente satisfactorio".

Entrando en comparaciones con el fútbol que jugó en los últimos años y el de esta parte, resaltó que "en la zona Norte son un poco más pasionales, con algunos clubes con mayor tradición y convocatoria, pero Rafaela y esta zona del país sobresale por el buen fútbol. Acá es eso y las buenas canchas, desde los comienzos. Esta zona se caracteriza por sus buenos jugadores".

Finalmente, una mención a lo que fue el clima un poco enrarecido de la definición del anterior Regional Amateur, donde los arbitrajes estuvieron en el centro de la escena y Ben Hur lo vivió en Las Achiras. En ese aspecto, Nuñez tuvo una visión con mucha lógica sobre cómo mantenerse al margen. "Todos sabemos en el ambiente del fútbol, que por ahí pasan cosas raras. Esperemos que no nos toquen, pero después un grupo fuerte, un buen equipo hace también que no puedan con eso. Ojalá se pueda armar un equipo que vaya al frente y que no nos puedan tumbar", resaltó el atacante.