Argentina y Chile jugarán el partido inaugural en River

Argentina jugará ante Chile el partido inaugural de la próxima Copa América. Será el viernes 12 de junio en el estadio Monumental. De esta manera, argentinos y chilenos volverán a verse las caras luego del encuentro por el tercer puesto que disputaron en la última edición, en Brasil.

A poco de cumplirse cuatro meses de la final entre Brasil y Perú, se sorteó en la ciudad colombiana de Cartagena la Copa América 2020, la primera de la historia con sede doble. La competencia de selecciones más antigua del mundo vuelve a jugarse el próximo año y los combinados nacionales de la región conocerán a sus rivales del certamen que se jugará del 12 de junio al 12 de julio.

Las 10 selecciones de Sudamérica, más dos en invitados (Qatar y Australia), quedaron repartidos en los grupos y se delimitó la hoja de ruta de un torneo que vio a la luz en 1916, y que por primera vez será organizada por dos país, en este caso Colombia y Argentina. Esto ha provocado un cambio de formato: en vez de tres grupos de cuatro equipos, esta vez la primera fase contará con dos hexagonales, en los que se enfrentarán todos contra todos.

En la Zona Norte están Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, y Colombia, que oficia como líder de grupo. Y en la Zona Sur está compuesta por Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina, cabeza del bombo. Australia y Qatar fueron sorteados y quedaron en el Grupo A y B, respectivamente. Los cuatro mejores equipos de cada hexagonal pasarán a los cuartos de final, los vencedores a semifinales y luego a la final. En total se disputarán 38 encuentros, doce más que en las versiones anteriores.

La disputa de esta edición, la cuarta en los últimos cinco años (2015, 2016, 2019 y 2020), se debe a que la Conmebol decidió igualar esta competición con la Eurocopa. Chile ha ganado dos trofeos, Brasil ha sido el último campeón, mientra que la Argentina ha jugado dos finales.

La edición del próximo año puede que sea la última oportunidad para Lionel Messi, vigente el Balón de Oro, de poder alzar un trofeo con la Albiceleste y podría hacerlo ante su público. Es considerado por muchos como el mejor de la historia y se juega sus últimos cartuchos para ganar un título con la selección mayor tras ser campeón del Mundial Sub-20 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.

Mientras tanto, la Colombia de James Rodríguez y Radamel Falcao García, la otra anfitriona, tiene un mejor recuerdo como local. Los cafeteros fueron campeones de América por única vez en 2001, cuando ganaron la copa en el estadio El Campín de Bogotá, una de las ocho sedes para esta partida. Las otras tres sedes en Colombia son el Pascual Guerrero (Cali), el Atanasio Girardot (Medellín) y el Metropolitano de Barranquilla, que albergaría la final.

Los partidos en suelo argentino serán en el Estadio Monumental (Buenos Aires), el Mario Alberto Kempes (Córdoba), Malvinas Argentinas (Mendoza) y Único de La Plata.



MASCOTA Y ESTADIOS



El nombre ganador para el perro que será la mascota de la Copa América 2020 fue "Pibe". Y hubo más de 200.000 votos para bautizar al animal.

Los estadios serán: en Colombia; el Pascual Guerrero de Cali, el Atanasio Girardot de Medellín, el Metropolitano de Barranquilla y El Campín de Bogotá, además del Hernán Ramírez Villegas de Pereira que es provisional. En Argentina se disputará en el Monumental, el Mario Alberto Kempes, el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Estadio Ciudad de La Plata y el Estadio Unico de Santiago del Estero, que le ganó la pulseada al Bicentenario de San Juan.



La primera fecha completa: Zona A: Viernes 12/6: Argentina - Chile, estadio Monumental (Buenos Aires). Sábado 13/6: Uruguay - Australia, estadio Mario Kempes (Córdoba). Sábado 13/6: Paraguay - Bolivia, estadio Malvinas Argentinas (Mendoza) Zona B: Sábado 13/6: Colombia - Ecuador, estadio El Campín (Bogotá). Domingo 14/6: Perú - Qatar, estadio Atanasio Girardot (Medellín). Domingo 14/6: Brasil - Venezuela, estadio Pascual Guerrero (Cali)



Fixture de Argentina:



Viernes 12 de junio - Argentina vs Chile - Estadio Monumental.

Martes 16 de junio - Argentina vs Uruguay - Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Sábado 20 de junio - Argentina vs Paraguay - Estadio Monumental.

Viernes 26 de junio - Argentina vs Australia - Estadio Monumental.

Martes 30 de junio - Argentina vs Bolivia - Estadio Ciudad de La Plata.