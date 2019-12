Pablo Seghezzo se despidió del personal de Vialidad de Rafaela Locales 04 de diciembre de 2019 Redacción Por El titular de Vialidad Provincial estuvo por nuestra ciudad y la zona para despedir al personal que lo acompañó en su gestión todos estos años.

SALUDO Y DESPEDIDA. El personal de Vialidad de Rafaela junto con el funcionario santafesino Pablo Seghezzo.

El gobierno Socialista de Miguel Lifschitz se va terminando y a días del traspaso, los funcionarios que desde hace años están trabajando con el Frente Progresista, van cerrando sus gestiones. Es el caso del titular de Vialidad provincial, Pablo Seghezzo, que el pasado lunes estuvo con el personal de nuestra ciudad, para agradecer y saludar a todos. "Recorrimos las 10 zonas de Vialidad Provincial para saludar al personal habida cuenta que ya estamos en los últimos días de gestión", expresó ayer la mediodía el funcionario, que aún se encuentra en plena tarea, ocupando su tiempo también en distintos trabajos viales.

Recordemos que mañana, la provincia tiene pensado inaugurar la nueva pavimentación que va desde la localidad de Josefina hasta Bauer y Sigel, con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz. Por eso también la presencia de Seghezzo, que además verificará los arreglos en la ruta 22, desde la Ruta 70 hacia al norte. "Hay muchos logros para mostrar. Yo creo que en la obra pública era un logro que estaba faltando dentro de la gestión del Frente Progresista y el gobernador Lifschitz le dio un empuje bastante importante", mencionó el todavía director de Vialidad.

A la hora de hablar de balances y de análisis, dijo que "las cosas son muy fáciles: acá uno es honesto o no lo es. Si lo es, trabaja honestamente y la transparencia está. En tanto, si uno pretende engrosar su patrimonio personal a través de la función pública, bueno tenemos lamentablemente muchísimos en nuestro país. Y en el pasado hemos tenido también, dentro del pasado lejano de la provincia. Nosotros tenemos todos los números a la vista y hemos velado porque el personal de vialidad trabaje con honestidad, porque acá todos tenemos que pretender y exigir que el personal de planta que depende del funcionario político también lo sea. Hemos hecho muchos sumarios, más de 90, y 11 personas que quedaron cesantes y perdieron el empleo por distintas causas, de mal manejo de fondos o actitudes incorrectas, y eso ordena la institución. Por un lado está la política, pero por el otro la institución, y yo creo que la democracia se basa en instituciones, por lo que hay que trabajar para fortalecer las instituciones y a la vez transparentarlas", expresó.

En tanto, el funcionario provincial volvió a remarcar que bajo su conducción, "Vialidad realizó el plan vial más grande de los últimos 50 años con 1050 km de repavimentaciones, 250 km de pavimentos completamente nuevos, ripios, etc. Pero a la vez uno ve que hay mucho para hacer, y seguir manteniendo esta política de trabajo. La red vial de Santa Fe no es una red fácil, ya que como lo mencioné, el 80% de toda la exportación de toda la República Argentina sale por los puertos del sur de la provincia. Por lo que tenemos que mantener una red vial no sólo a los santafesinos, sino a todos los argentinos", mencionó Seghezzo.