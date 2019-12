La Nación le debe más de 4 millones de pesos a ALPI Locales 04 de diciembre de 2019 Redacción Por Las autoridades de la institución convocaron a una conferencia de prensa donde cuentan las deudas que este Gobierno mantiene desde hace casi tres años.

PREOCUPACIÓN. Claudia Tomasso, presidente de ALPI y Fernanda Odetto, directora médica, contaron cómo está el panorama financiero.

Autoridades de ALPI Rafaela (Asociación de Lucha Contra la Parálisis Infantil) llamaron ayer a una conferencia de prensa para comunicar el difícil momento que atraviesa la institución por una enorme deuda que el gobierno nacional mantiene desde hace años.

Hoy, con más de 110 pacientes y con un staff de 20 profesionales a cargo, la Asociación se mantiene con enormes esfuerzos de una comisión directiva y de distintos padrinos que dan una mano día tras día.

"Nosotros hacemos prestaciones del programa Incluir Salud, desde que ALPI está recategorizado, con distintas actividades, como kinesiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, estimulación visual, entre otras. Este programa no está pagando como debe abonar, de acuerdo a lo que dice la ley y tiene una deuda con nosotros desde el mes de marzo de 2018. Además de una deuda que tiene del 2016 y otra del 2017", destacó la presidente de ALPI, Claudia Tomasso.

Según se precisó en la conferencia de ayer, la cifra supera los 4 millones de pesos, con muchas promesas en el medio que no fueron cumplidas. "Nosotros tratamos de solucionarlo por todos los medios, llamando, escribiendo, además intervino el Senador Omar Perotti, a través de sus secretarios, fuimos personalmente a hacer el reclamo de la deuda... todo sigue igual y nos preocupa que este gobierno se va en unos días y la deuda está vigente", explicó Tomasso.

Además dijo que "por suerte contamos con un grupo de gente que le pone el alma, el pecho, el corazón. Al trabajar con personas con discapacidad no es una elección común y el que lo elige realmente tiene cierta empatía y tiene que tener ciertas características particulares, sobretodo trabajando en una institución como ALPI que trabaja con un grupo de gente con una alta vulnerabilidad social. Es una gran familia de gente que tiene cierta particularidad y sensibilidad hacia el otro. No se transmite la preocupación al paciente, ya que siempre se prioriza la necesidad del paciente. Pero claramente, de sostenerse una situación así, la gente vive de su trabajo y con eso paga las cuentas", mencionó.

A su turno, Fernanda Odetto, directora médica de ALPI, expresó que "a nivel público no existen determinados servicios que sí se brindan aquí en la institución. Es grave dejar fuera del acceso a la salud a cualquier persona. Pero sobretodo pensando en persona con alta vulnerabilidad. Y a la discapacidad le sumamos la situación de problemas socioeconómicos y todo lo que eso implica. Entonces es una doble vulnerabilidad y dejarlo al margen es dejarlo afuera de cualquier posibilidad de rehabilitación e inserción social", dijo.

Las autoridades y los padres de los chicos que asisten a ALPI, fueron recibidas el pasado viernes por los concejales de la ciudad, donde se acordó realizar una conferencia de prensa para comunicar la situación. Además, cada uno de los ediles se comprometieron, a través de sus contactos tanto a nivel provincial, como nivel nacional, a gestionar los pagos y encontrar una solución. "Entendemos que hay una decisión política de por medio", completó Tomasso.