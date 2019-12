“Cumplimos el primer objetivo” Deportes 04 de diciembre de 2019 Redacción Por Walter Otta celebró por el acceso de la ‘Crema’ a la Copa Argentina 2020 y, si bien no terminó el año entre los mejores cuatro de la zona B, reconoció que “tenemos plantel y equipo para estar ahí arriba”. Cierre de año feliz por barrio Alberdi.

FOTO J. BARRERA WALTER OTTA. / “El partido lo ganamos justamente, fuimos superiores durante los 90 minutos”, tras el 2-0 vs Chacarita.

Con el 2-0 ante Chacarita consumado y con el pasaje a la próxima Copa Argentina 2020 en mano, Walter Nicolás Otta, entrenador de Atlético de Rafaela, no ocultó su alegría por haber logrado que su equipo cierre el año regalándole una buena -contundente por actuación y resultado- victoria a su gente y alcanzar una de las metas propuestas a comienzo de temporada.

“La verdad que estoy muy contento, agradecido a mis jugadores por una alegría más. Cumplimos un objetivo, el primero que teníamos, que era clasificar a Copa Argentina”, indicó el DT, que luego agregó: “Nos hubiera gustado estar entre los cuatro clasificados a pelear por el reducido pero jugando de esta manera vamos a estar más cerca de eso”.

En relación a la victoria conseguida en esta última presentación del año, Otta aseguró: “Creo que el partido lo ganamos justamente, fuimos superiores durante los 90 minutos”.

Con cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas, la “Crema” se ubica entre los principales elencos de la zona B de la Primera Nacional. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero al igual que los equipos que sumaron algunos puntos más, demostró que tiene con qué dar pelea.

“Creo que tenemos plantel y un equipo como para estar entre los cuatro, hemos cometido algunos errores a lo largo de la temporada, creo que en el principio el equipo fue de menor a mayor”, apuntó, y luego reconoció: “El margen de error lo hemos achicado muchísimo, ya no nos concretan tanto, y eso es muy bueno. Estamos muy contentos por lo que hemos hecho pero sabemos que tenemos que trabajar para ver si nos podemos meter entre esos cuatro que es la intención que tenemos desde que llegamos”.

Con respecto al rendimiento que tuvo su equipo a lo largo de estos primeros 15 capítulos del torneo, Otta analizó: “El equipo fue, sobre todo en lo defensivo, de menor a mayor, ahora está mucho más sólido. Creemos que deberíamos tener algunos puntos más, no los tenemos y habrá que mejorar en la pretemporada ese margen de error, con más trabajo y determinación, para no volver a cometer esos errores y estar entre los cuatro”.

Y, principalmente, al regreso de las vacaciones, desde el próximo 6 de enero, el trabajo fuerte apuntará a mejorar la faz defensiva. “Achicar el margen de error de mitad de cancha hacia atrás que fueron muchos los goles que nos convirtieron, es el déficit más grande que tiene el equipo, y de mitad de cancha para adelante se convirtieron muchísimos goles, más allá de que se falló en algún partido y no hemos podido ganar con Quilmes o el otro día con Riestra, o algún partido que merecimos más y no lo pudimos hacer, creo que el equipo de mitad de cancha para adelante, no solo en lo individual sino en lo colectivo, tiene una virtud y achicando el margen de error ese creo que vamos a estar para pelear bien arriba”.

Sobre el tema refuerzos, Otta declaró: “Veremos, la idea es sumar. El club tiene alguna posibilidad de vender algún jugador y beneficiarse en lo económico, obviamente que nosotros no nos vamos a oponer, la idea es tratar de sumar, tendremos una reunión con los dirigentes esta semana, la idea es sumar y sino insistir con el plantel que tenemos, hay buenos jugadores y seguramente nos van a seguir dando satisfacciones”.