Entregaron aporte para la sinagoga Región 04 de diciembre de 2019 Redacción Por LAS PALMERAS

LAS PALMERAS. - En la localidad, el pasado lunes el senador provincial Felipe Michlig, junto al subsecretario de Articulación Territorial de Hábitat, Ramsés Medina y el presidente Comunal, Roberto Buratto, encabezaron un acto de entrega de aportes para traslado de docentes a Núcleos Secundarios Rurales por un total de $ 970.884,00; además otro aporte gubernamental no reintegrable de $ 200.000 para la Sinagoga local y dejaron inauguradas 5 viviendas sociales.

Durante el acto oficial también se destacó la presencia del diputado Edgardo Martino, el intendente de Suardi, Hugo Boscarol; la subsecretaria de Municipios y Comunas, María Paula Salari, el diputado electo, Marcelo González, el subsec. de gestión territorial, Marcelo Airaldo; los presidentes Comunales de Curupaity, Viviana Protti, Colonia Bossi, Gustavo Capella, Colonia Ana, Marcos Clausen y Soledad, Rolando Ortiz; miembros de la Comisión Comunal, representantes de la comunidad educativa, entre otros.



Entrega de aportes

En principio el senador Michlig en representación del Gobierno de la Provincia entregó un aporte no reintegrable de parte del gobernador Miguel Lifschitz y del ministro de Gobierno Pablo Farías de $ 200.000 para obras de puesta en valor de la Sinagoga local.

Posteriormente se entregaron aportes para traslado de docentes a Núcleos Secundarios Rurales por un total de $ 970.884,00 a los siguientes gobiernos locales: Comuna de Curupaity $ 55.726,00 // Comuna de Colonia Bossi $ 257.472,00 // Municipalidad de Suardi $ 177.012,00 // Comuna de Colonia Ana $ 345.501,20 // Comuna de Soledad $ 135.172,80.-



Inauguración de 5 viviendas sociales

Asimismo en Las Palmeras las autoridades procedieron a dejar inauguradas 5 viviendas sociales que “permitirá concretar a otro grupo de familias el sueño de la casa propia”, sostuvo el Senador Michlig.

“Fuimos uno de los primeros departamentos que comenzamos las gestiones para tener este tipo de obras. En poco tiempo, ya son 10 viviendas inauguradas en San Cristóbal, 10 en Las Palmeras, 5 en Curupaity, 5 en Moisés Ville y logramos un cupo de 10 viviendas más que se distribuirá de la siguiente manera: 4 en Soledad, 3 en Constanza y 3 en La Rubia. Esto es muy importante para familias que no tenían una vivienda digna, con agua corriente, cloacas, pisos de hormigón, abertura de aluminios y esto le cambia la vida. También seguiremos trabajando para lograr más viviendas tradicionales denominadas FONAVI”, agregó el legislador.



“En esta gestión se han entregado casi 20.000 escrituras”

Por su parte Ramsés Medina señaló que “quiero agradecer a todas las autoridades locales y decirles que hoy estamos aquí en uno de los departamentos de mayor gestión, a partir de un trabajo intenso y responsable del Senador y todo su equipo de trabajo. Hemos desarrollado durante estos 4 años de la gestión del gobernador Lifschitz la mayor cantidad de obras en la provincia de Santa Fe. También en esta gestión se han entregado casi 20.000 escrituras y en este departamento es el que más ha trabajado para que cada familia acceda a la vivienda propia, ya que desde cada localidad se presentan las carpetas correctamente lo que facilita la celeridad de los trámites”.

Roberto Buratto, por su parte, agradeció “al Gobierno Provincial y al senador Michlig por todas las respuestas brindadas en estos últimos años que permitieron a nuestro pueblo crecer con una inversión pública extraordinaria”.