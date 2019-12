Bomberos Voluntarios al aguardo de una ordenanza Locales 04 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este martes en la reunión de la comisión de hacienda el concejal de cambiemos Hugo Menossi, volvió a presentar el proyecto de ordenanza para que la Asociación de Bomberos Voluntarios perciba un porcentaje de la tasa municipal.

Este proyecto surge ante la desesperada situación económica de esta Asociación que está a punto de desaparecer de Rafaela a raíz de las dificultades para poder subvencionarse

Hoy por hoy la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela tiene costos fijos de alquiler, combustible, seguros, teléfono, capacitación a los agentes, uniformes y calzados, y demás gastos imprescindibles para que dicha institución siga funcionando.

Estas dificultades se vienen agravando a tal punto que al ser consultado Miguel Gómez, presidente de dicha institución expresó que “estamos cada vez peor, si no recibimos algún tipo de alivio y ayuda concreta el año que viene no vamos a poder seguir funcionando”.

Los Bomberos Voluntarios necesitan comprar vestimenta adecuada, la adquisición de nuevas unidades, compra de herramientas específicas para la prestación del servicio, mantenimiento edilicio y de funcionamiento de la institución; todo esto hoy no se puede realizar.

En el texto de la Ordenanza se hace mención a que en localidades como Sunchales, San Jorge, Venado Tuerto, Esperanza, Las Parejas, Cañada de Gómez, entre muchas otras, los municipios realizan importantes aportes.

El Bloque de Cambiemos en tal caso propone que se fije el 1,50% del monto recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección como aporte, destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela para la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos.

En tanto en el Art. 2 se especifica que los montos recaudados se destinarán como aporte no reintegrable a dicha institución y que en el presupuesto 2020 figure la cuenta “Aporte No Reintegrable Bomberos Voluntarios”.