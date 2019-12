Carlín volvió a su casa Información General 04 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El actor ya se encuentra en su domicilio, después de permanecer nueve días en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por una infección generalizada

Carlín Calvo recibió el alta médico y ya se encuentra en su domicilio, tras haber estado internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo durante nueve días a raíz de una infección generalizada, producto de la mala colocación de una sonda vesical.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido por el entorno del actor. “A pedido de Carina Gallucci (su esposa), y agradeciendo a todos por la preocupación todos estos días, les hago saber que Carlín Calvo fue dado de alta hace unas horas y ya se encuentra en su domicilio”, reza el escrito.

Y continúa: “Está recuperado, habiéndose podido revertir el cuadro severo de infección con el que entró. Asimismo Carina quiere manifestar su agradecimiento al Director del Sanatorio La Trinidad, Martín Gano, a la Dra. Cecilia De Filippo, al Dr. Pablo Pardo, como así también a las enfermeras y equipo general de la institución”.

Javier Faroni, amigo íntimo de Carlín, había adelantado a Teleshow que el actor ya se encontraba mucho mejor de salud y que “si Dios quiere” estaba próximo a recibir el alta. “Está mejor de ánimo y a su forma más comunicativo”, había asegurado.

En el último informe emitido por el centro médico el martes pasado se indicaba que el actor se encontraba “en estado delicado y pronóstico reservado” y que presentaba “un cuadro de sepsis severa secundario a una infección urinaria”.

El protagonista de ciclos aún recordados como Amigos son los amigos tiene 66 años y en la última década sufrió dos accidentes cerebrovasculares. El primero fue en 1999, cuando luego de estar internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico viajó a Cuba para realizar un tratamiento. En el 2001 pudo regresar a la televisión con El Hacker y en el 2003 fue uno de los protagonistas de Costumbres argentinas.

En el 2010 sufrió un segundo ACV, minutos antes de salir a escena en la obra Taxi 2, que estaba realizando en Mar del Plata. Desde ese entonces, el actor realiza rehabilitación y se encuentra al cuidado de un grupo de enfermeras que lo asisten las 24 horas.

“Yo estaba en Mar del Plata con mi papá, estábamos los dos solos. Era el estreno de Taxi 2. Ese día él había estado dudando con la letra y en el ensayo no le había salido tan bien. A la noche, yo estaba entre el público cuando sale Diego Pérez al escenario y dice que un actor había tenido un imprevisto. Yo ya sabía que era mi viejo”, recordó con dolor Facundo, el hijo del actor que hoy tiene veinte años, a Teleshow.

Sobre la salud de su papá, había dicho: “Son días. Hay días que tal vez no conecta y no habla tanto. Yo trato de ir y hacerlo reír. Hay momentos en los que me pongo mal y trato de no pensar y digo ‘lo tengo acá’, si puedo hacer que se ría un rato, ya está”.