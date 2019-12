Se cobra el aguinaldo de fin de año para jubilados Suplemento Jubilados 04 de diciembre de 2019 Redacción Por ESTE AÑO LA SUBA TOTAL FUE DE 51,12%, QUEDANDO POR DEBAJO DE LA INFLACION ESTIMADA

La ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) anunció el último aumento del año. Además diciembre de 2019 incluye la segunda cuota anual del aguinaldo.

El incremento surge de la fórmula de movilidad. De acuerdo a la Resolución Nº 27/2019, el organismo previsional informó que, a partir del 1° de diciembre, más de 13 millones de personas recibirán un aumento del 8,74% en sus haberes.

Por año, las jubilaciones y pensiones aumentan cuatro veces, en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Este año la suba total fue de 51,12%, quedando por debajo de la inflación estimada por las consultoras privadas, que estimaron que rondará el 55% y 56%.

A partir de diciembre, los jubilados no podrán cobrar menos de $14.068; $6.646,22 por la Prestación Universal Básica; ni menos de $11.254,34 por la Pensión Universal de Adulto Mayor, según cada caso.

Además, las bases imponibles mínima y máxima de Ganancias se establecieron en $4.893 y $159.029 respectivamente.

Para los aportantes que cesen sus actividades desde el 30 de noviembre de este año se estableció el sistema de actualización para sus prestaciones futuras, que es el que está vigente en la actualidad (una combinación entre los índices de inflación de los últimos dos semestres con el incremento del RIPTE o salario promedio de los trabajadores en activo).

A nivel país, hay 6,9 millones de jubilados y pensionados, 1,7 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) y titulares de Pensiones Universales para el Adulto Mayor.



PAGOS DE AGUINALDOS

PARA JUBILADOS

El cronograma de pago de aguinaldos para los jubilados que no superen la suma mensual de $15.991 es el que sigue.

​9 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1; 10 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3; 11 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5; 12 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7; 13 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

El pago de aguinaldo para los jubilados que superen la suma mensual de $15.991, es:

16 de diciembre: ​DNI terminados en 0 y 1; 17 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3; 18 de diciembre de 2019: DNI terminados en 4 y 5; 19 de diciembre de 2019: DNI terminados en 6 y 7; 20 de diciembre de 2019: DNI terminados en 8 y 9.

Finalmente las Pensiones no contributivas:

0 y 1: 4 de diciembre; 2 y 3: 4 de diciembre; 4 y 5: 5 de diciembre; 6 y 7: 5 de diciembre; 8 y 9: 6 de diciembre. (Fuente: Anses / Bae Negocios).