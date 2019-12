Presentación, mensaje claro y a trabajar Deportes 04 de diciembre de 2019 Redacción Por El plantel inició los trabajos hacia el Regional Amateur 2020

FOTO J. BARRERA PRIMER TROTE./ Los jugadores durante el día inicial de entrenamientos en barrio Parque.

Pasadas las 17 de la víspera se puso en marcha el proyecto Regional Amateur 2020 para Ben Hur. A la salida de los vestuarios, los 21 futbolistas presentes en este día inicial de trabajos se ubicó en la zona de los bancos y escuchó en primer término la presentación y bienvenida del presidente Adrián Zenklusen. Luego fue el entrenador Carlos Trullet, con un mensaje en común a la hora de fijar los objetivos: la búsqueda del ascenso.

De las incorporaciones, recordemos que ya venían entrenando con el plantel liguista los defensores Joel Sacks y Martín Zbrun, como así también el delantero Emir Izaguirre. Ayer se sumaron el defensor Sebastián Muriel, los volantes Marcos Quiroga y Marcos Valsagna, y el delantero Diego Nuñez. En el transcurso de la semana arribarán el mediocampista Iván Gómez y el atacante Gastón Martinez Cortez. Lo que parece ahora difícil es la situación de Hernán Jara, ya que el jugador de Sportivo Norte no se presentó y habría un representante de por medio, cuando hace algunas semanas estaba todo acordado.

Cabe recordar que, de acuerdo a la intención de Trullet, restaría sumar un arquero tras la no continuidad de Laureano Rustton, y posiblemente un volante por izquierda. Algunos no descartan que pueda llegar otro delantero, aunque parece difícil ya que en el Club están Leonardo Ochoa, y los juveniles Tobías Seguro y Pablo Palomeque.

Esta semana será de evaluaciones, para desde el lunes que viene darle forma en lo físico a una exigencia típica de pretemporada, de cara a un torneo que todavía no tiene fecha oficial de comienzo.