Luz y Fuerza inaugura la temporada de pileta Locales 04 de diciembre de 2019 Redacción Por Será a partir de las 20:30, donde se realizará una chopeada para despedir, además, el 2019, con la presencia de bandas en vivo.

FOTO J. BARRERA SEBASTIAN BECCARIA. Titular del sindicato de Luz y Fuerza de nuestra ciudad.

El próximo 6 de diciembre, en el campo de deportes Luz y Fuerza, se va a estar llevando a cabo desde las 20:30 una chopeada que servirá para despedir el año e inaugurar formalmente la temporada de pileta. En este sentido, para brindar más detalles, Sebastián Beccaría, secretario general de Luz y Fuerza Rafaela, visitó nuestra Redacción, afirmando que “este viernes, como ya hace muchísimos años, se inaugurará la temporada de pileta y la chopeada de despedida de año. Ya es un evento tradicional, y en esta oportunidad habrá un par de grupos musicales en vivo, como la Quinta Cumbia y Marcelo Alejandro. También habrá castillos inflables para los chicos y habrá un menú especial para los afiliados para que todos podamos disfrutar de una linda noche. Y en caso de mal tiempo, se pasa para el próximo viernes. Así que esperamos alrededor de 400 y 500 compañeros y algunos invitados especiales, por supuesto”.

Con respecto a cómo está el camping, el titular sostuvo que “se hacen mantenimientos constantes y se ha realizado un trabajo de pintura, pero ya está todo en óptimas condiciones, porque incluso se está usando para el centro de educación física que le hemos cedido por un mes, así que en realidad, la pileta ya está en funcionamiento, a la espera del arranque de la temporada formal”.

Sobre cómo ha sido el año para los trabajadores del sector, Beccaría sostuvo que “obviamente, con complicaciones como todos, y no escapamos a la realidad de este país, pero estamos con mejores expectativas de cara a lo que se viene, aunque sabemos que el 2020 no será un año fácil. Igualmente, creo que de una vez por todas hay que entender que tenemos que poner el hombro entre todos y que Argentina tiene muchísimo para dar, como así también muy buena gente que puede llevar adelante la gestión tanto a nivel local, provincial y nacional. Tenemos esperanzas en que se recupere un poco este bendito país”.

Acerca de si hubo despidos y si se está al día con los sueldos, el secretario de la entidad opinó que “hemos tenido algún inconveniente con una generadora que ha decidido achicar algunos planteles, pero si podemos decir que se ha recuperado plantel, por otro lado, en lo que es la EPE, logrando también la reapertura de algún distrito que estaba cerrado desde la década del 90' como Monigotes. De a poco, la empresa ha ido recuperando algún terreno más allá de la baja de esa generadora por parte del gobierno nacional a los contratos que existían antes, con lo cual estamos tratando de solucionarlos de la mejor manera”.

De acuerdo a la nueva paritaria, añadió que “nosotros, a nivel provincial, tenemos cláusula gatillo, y esperemos que sea así hasta diciembre. Y a nivel nacional, ya se ha cerrado una paritaria hasta marzo de alrededor del 50% como para equiparar al menos un poco la inflación”.

En alusión a la nueva sede que fue inaugurada hace casi un mes sobre calle Necochea, Beccaría dijo que “la verdad que estamos muy conformes con el trabajo que se ha hecho, ya utilizando las nuevas instalaciones desde hace algunos días, no solo la comisión directiva sino también los afiliados. La aceptación ha sido buena, porque los 'lucifuercistas' merecíamos un lugar más acorde a la funcionalidad y al movimiento de gestión que tenemos hoy y que pudimos llevar adelante”. Por último, habló de lo que se viene para el 2020, donde habrá elecciones y tiene como idea continuar en la comisión directiva. “En cuanto al futuro, tenemos elecciones en marzo y estamos en el proceso de acomodo de las listas. Tenemos buenas expectativas, estamos con muchos proyectos y tenemos ganas de seguir, ya que hay un equipo de trabajo que está muy afianzado y esperemos que el afiliado continúe confiando en nosotros como lo viene haciendo desde hace 4 años. Queremos darle otra impronta a la gestión ya que se ha aprobado, a través de una asamblea que se hizo hace unos días, la creación, entre otras cosas, de la secretaría de la mujer, algo inédito por primera vez en 72 años de vida del sindicato. Estamos convencidos que la mujer puede ocupar cualquier lugar, pero teníamos que darle una formalidad para la contención”.