Se termina el finde Deportes 04 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Con el partido de anoche entre Temperley y Ferro no se cerró el 2019 para la Primera Nacional ya que el próximo fin de semana se jugarán los dos encuentros pendientes. El sábado 7 de diciembre, Almagro recibirá a Tigre en el postergado de la fecha 7, de la Zona B, cotejo que irá a las 19.10 hs. (TV). El domingo 8, Estudiantes de Buenos Aires será local de Guillermo Brown de Puerto Madryn, a las 17 hs. (TV), en el que adeudan de la fecha 13, en la Zona A.

Cuando el certamen se reanude, allá por el segundo fin de semana de febrero de 2020, con la fecha 16 Atlético de Rafaela estará recibiendo a Brown de Adrogué.

La fecha completa: Zona A: Estudiantes (BA) vs Mitre, San Martín (SJ) vs Belgrano, Agropecuario vs Alvarado, Barracas Central vs Brown (PM), Dep. Morón vs Nueva Chicago, Temperley vs Estudiantes (RC), Platense vs Ferro, Ind. Rivadavia vs Atlanta. Zona B: Def. de Belgrano vs Gimnasia (Mza), Quilmes vs Tigre, Atlético de Rafaela vs Brown (A), All Boys vs Chacarita, Gimnasia (J) vs Dep. Riestra, Santamarina vs Sarmiento (J), Instituto vs Villa Dálmine, San Martín (T) vs Almagro.