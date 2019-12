Ratifican el cronograma de pagos a los estatales Locales 04 de diciembre de 2019 Redacción Por El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, adelantó que se realizan gestiones para que el agente financiero de la provincia autorice el adelanto de haberes a jubilados que cobren después del 10 de diciembre.

El gobierno de la provincia de Santa Fe aclaró que el cronograma de pago para activos, jubilados y pensionados está siendo abonado tal cual fuera programado hasta el 16 de diciembre inclusive.

Actualmente, se está pagando en tiempo y forma los haberes de activos y las jubilaciones del primer y segundo turno (estos beneficiarios cuentan con la posibilidad de adelantar sueldo a través de la herramienta que brinda el Nuevo Banco de Santa Fe). Por otra parte, los jubilados del tercer, cuarto y quinto turno también cobrarán en tiempo y forma sus haberes jubilatorios, aunque aún no puedan acceder a la opción de adelanto de haberes por cuestiones administrativas del agente financiero.

“La dificultad tiene con ver con cuestiones jurídicas. El gobierno saliente no puede firmar órdenes de pago más allá del 10 de diciembre y el gobierno entrante no tiene firma autorizada hasta el 11 de diciembre. El Nuevo Banco de Santa Fe, en su carácter de agente financiero, que es el otorga el adelanto de haberes a quienes lo requieren, plantea dificultades frente a esta situación”, explicó el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.

“Por este motivo, estamos haciendo gestiones con el banco a los fines de poder dar soluciones a dicha dificultad y esperando tener novedades a la brevedad”, concluyó Saglione.