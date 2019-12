Fernández ya completó su gabinete

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente electo, Alberto Fernández, remarcó ayer que "ya está todo elegido" el Gabinete y subrayó que la futura vicepresidenta, Cristina Kirchner, "no llenó de nombres propios" la estructura de colaboradores del mandatario.

Según supo NA de fuentes cercanas al mandatario electo, la presentación oficial del equipo de ministros será el próximo viernes a las 18:00 en las oficinas del barrio porteño de Puerto Madero, donde se sacarán la primera foto juntos antes de la asunción.

A una semana de llegar a la Casa Rosada, Fernández también se refirió al rol de los gobernadores a la hora de definir los nombres de los ministros y, tras señalar que "hay mucha representación del Interior", aclaró que el Frente de Todos "no es una cooperativa".

"Hay todo. Ya está todo elegido. Estamos trabajando", sostuvo el futuro mandatario sobre el Gabinete. En público Fernández confirmó a un solo ministro y fue este martes cuando en la Facultad de Medicina anunció a Ginés González García en la cartera de Salud.

"Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito. Te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, de tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés", sostuvo Fernández al participar del Día del Médico y de la entrega del título "Honoris Causa" a González García.

El ahora designado ministro ya había ocupado ese cargo desde el 2 de enero de 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001, hasta la finalización del mandato de Néstor Kirchner, el 9 de diciembre de 2007.

Por otra parte, si bien Fernández evitó en público dar más nombres, confirmó a Agustín Rossi como ministro de Defensa, al hablar este lunes por la tarde ante los diputados del Frente de Todos en el edificio anexo de la Cámara baja.

De esa reunión también salieron ratificados Felipe Solá en Cancillería y Daniel Arroyo en Desarrollo Social.

En tanto, según supo NA de fuentes cercanas al presidente de San Lorenzo, Matías Lammens será el próximo ministro de Turismo y Deportes.

Este martes, Fernández mantuvo una agenda intensa, que también incluyó un almuerzo con Hugo Moyano y reuniones en sus oficinas, por donde pasaron la economista Cecilia Todesca y el ex boxeador Jorge "Locomotora" Castro, entre otros.

En declaraciones a radio Metro, Fernández fue consultado sobre los nombres que suenan como posibles integrantes del Gobierno y afirmó: "Algunos sí, otros no. Ponen nombres, los sacan".

En ese sentido, se refirió a la situación del senador nacional por Córdoba Carlos Caserio, quien tenía destino de ministro de Transporte, pero finalmente permanecerá en su banca.

"Fue un caso distinto: tuvo una larga charla con Cristina, que le pidió que se quede en el Senado y él eligió quedarse", explicó.

Al ser consultado sobre el rol de la vicepresidenta electa en el armado de la estructura del futuro Gobierno, Alberto Fernández manifestó: "Influyó lo mismo que influye cualquier persona de quien valoro su opinión. Cuando vean los nombres, van a ver que Cristina no llenó de nombres propios el Gabinete".

"(El líder del Frente Renovador) Sergio (Massa) también participó del Gabinete y también lo escucho. Soy consciente de que somos un frente. Lo que busco es que todos estén representados. Los que estén allí, más allá de dónde vienen, gozan de mi confianza y mi respeto intelectual", añadió.



FERNÁNDEZ ALMORZÓ CON MOYANO Y ALIADOS PARA LIMAR ASPEREZAS ANTES DE ASUMIR

BUENOS AIRES, 3 (NA) -- El presidente electo, Alberto Fernández, compartió hoy un almuerzo con Hugo Moyano y otros gremialistas aliados al líder de Camioneros, con el objetivo de acercar posiciones luego de que trascendieran algunas diferencias entre ambos a días de la asunción del próximo 10 de diciembre.

El extenso encuentro de más de tres horas se produjo en la sede de la Federación de Camioneros del barrio porteño de Constitución, adonde Fernández asistió con su futuro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su vocero, Juan Pablo Biondi. .

Por su parte, Moyano estuvo acompañado por su hijo y diputado Facundo; y otros dirigentes aliados como Omar Plaini (Canillitas) y Marcelo Peratta (Farmaceúticos), además de los del Frente Sindical, otros de los sectores más "combativo" de la CGT que se alejó de la conducción, entre ellos el jefe del SMATA, Ricardo Pignanelli.

Con anterioridad, se habían registrado declaraciones de Moyano en las que ratificó su apoyo al mandatario entrante, pero se mostró menos enfático respecto a otros colegas de otros sectores cegetistas.

"Cuando el laburante necesite algo, nosotros lo vamos a pedir.

Si a alguno no le gusta, lo lamento, pero es mi función y responsabilidad. El laburante no me puso en el gremio para que le caiga simpático a alguno", fue una de las frases que pronunció días atrás.

Existen dos situaciones por las que Moyano puso algo de distancia de Fernández: una de ellas es que mira con desconfianza la buena relación que el próximo Presidente viene tallando con uno de los titulares de la CGT y rival interno del Camionero, Héctor Daer, del sector de "los gordos".

A la vez, trascendió que Fernández en el armado de su Gabinete venía resistiendo los nombres que sugirió Moyano para ocupar cargos en los que está interesado, mientras que no vio con mucho agrado la elección de Claudio Moroni para ministro de Trabajo, ya que nunca tuvo relación con él.

Según trascendió, se lograron limar algunas asperezas durante la reunión, de la cual Fernández se retiró a las 16:15 sin hacer declaraciones a la prensa.

"Se habló del trabajo registrado, de la importancia de recuperar el mercado interno, de que vuelva a haber Ministerio de Trabajo", enumeró el sindicalista Peratta a la salida de la reunión.

Y agregó: "Desde nuestro sector hubo respaldo al bono de fin de año que pidió Camioneros y que piden otros compañeros. El presidente no tomó partido por ningún sector de la CGT", en referencia a la polémica que hubo entre Moyano y la conducción cegetista que avisó que no iba a pedir a Fernández un plus de fin de año.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, no asistió a la reunión, debido a que se encontraba en el exterior, supo NA.