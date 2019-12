El video de Macri y la invitación de Brandoni Nacionales 04 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El presidente Mauricio Macri adelantó ayer en sus redes sociales un fragmento de un video de despedida que se emitirá el domingo, en el que criticó a su sucesor, Alberto Fernández, al considerar que "dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno". "Muchas de las cosas que él ha dicho (por Fernández) no es lo que uno piensa. Creo también que dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno", sostuvo Macri en el video denominado "Momentos", del cual se vienen subiendo adelantos desde hace días en las redes.

Está previsto que el video completo se difunda el próximo domingo por la noche, a menos de 48 horas de traspasarle el mando a Fernández.

En tanto, el actor argentino Luis Brandoni pidió hacerle "saber" al presidente Mauricio Macri que están "agradecidos" por su gestión, al convocar a los seguidores de Cambiemos a la marcha conocida como el 7D, que se realizará el próximo sábado para despedir al jefe de Estado.

"Al protagonista (Mauricio Macri) hagámosle saber que le estamos agradecidos, aún contando errores, y que seguimos a su lado para todo lo que nos queda por hacer, que no es poco", expresó en un video que difundió en sus redes sociales.

Brandoni, uno de los principales defensores de la gestión de Macri, manifestó: "Hola, otra vez yo. Es para recordarles, por si hiciera falta, que el sábado siete vamos a despedir a un gobierno que termina su mandato tal y como lo establece la Constitución Nacional. Se justifica el festejo. Es otra etapa hacia la ratificación del estado de derecho".

A modo de cierre, el actor destacó: "Vale la pena insistir juntos y viva la patria".