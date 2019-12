Argentina en el puesto 71 en matemáticas

BUENOS AIRES, 4 (NA).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó hoy los desempeños globales de los países y ciudades que participaron del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2018: la Argentina se ubica en el puesto 71, entre 79, en matemáticas y retrocedió respecto de la región.

Según los resultados dados a conocer este martes, la Argentina quedó por debajo del resto de los países de la región que participaron de los exámenes realizados en septiembre pasado a estudiantes de 15 años.

De América Latina tomaron parte de las pruebas PISA Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Colombia, Perú, Panamá y República Dominicana.

Solo Panamá y República Dominicana están por debajo de Argentina según las pruebas PISA, las que le costaron al país más de 12 millones de pesos.

Comparado con los otros países, Argentina se ubicó en la posición 63 en lectura, en el 71 en matemática y en el 65 en ciencias.

Si bien desde el Ministerio de Educación se destacó que se mejoró el desempeño en Lectura, el dato es que más de la mitad de los chicos argentinos no comprenden los textos que leen, uno de los promedios más bajos de la región.

En tanto que en matemática los datos no son alentadores, porque la mayoría de los chicos no resuelven los problemas básicos y Argentina se ubicó en el puesto 71 entre 79 participantes, muy lejos del resto de los sudamericanos.

En matemáticas, el 69 por ciento de los los estudiantes se encuentra en el Nivel 1 o por debajo de éste, lo que implica que sólo han podido resolver satisfactoriamente los problemas que requieren procedimientos rutinarios, siguiendo indicaciones simples y utilizando la información presente, marca el informe de la OCDE.

Además, en el informe se agrega: "Específicamente, una proporción de estudiantes (40,5%) se encuentra aún por debajo del Nivel 1 y son muy pocos los estudiantes que se pueden situar en los niveles más avanzados, del nivel 4 en adelante".