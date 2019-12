Una conductora nerviosa atacó a personal policial Policiales 04 de diciembre de 2019 Redacción Por EN LA CENTRICA ESQUINA DE LAVALLE Y SAN MARTIN

Siendo las 18:15 de la víspera, un móvil policial del Comando Radioeléctrico fue alcanzado por un motociclista, quien informó que momentos antes una camioneta Jeep Renagade color roja, conducida por una mujer, venía circulando “realizando maniobras peligrosas”, y que lo “encerró y casi lo hace colisionar con vehículos estacionados”, señalando a la camioneta en cuestión que transitaba metros más adelante.

Así las cosas, el móvil policial le dio alcance a la camioneta en la intersección de calles Lavalle y San Martín, haciendo señas de luces y bocinas para que se detenga, pero el vehículo habría continuado su marcha haciendo caso omiso a las indicaciones policiales.

Finalmente desde el vehículo –que también trasladaba una menor de edad en el asiento trasero- hicieron señas de que no se iba a detener, pero el semáforo ubicado en esa esquina pudo más y finalmente la camioneta debió detenerse.

En esas circunstancias, el subinspector del Comando Radioeléctrico JG –quien se desempeña como 2° jefe de la repartición policial- le pidió a la conductora que estacione, y en ese instante la mujer hizo caso omiso y aceleró, habiendo sido colisionado el jefe policial. A esta altura la mujer habría sido identificada como MLC de 43 años.

Yendo las cosas de mal en peor, se pidió la presencia de personal policial femenino en el lugar, como así también se acercaron otros móviles policiales, y en presencia de dos testigos –GS de 33 años, empleada municipal de Tránsito, y que habría sido amenazada por la conductora; y de SS de 44 años, comerciante del lugar- estos dieron crédito a lo sucedido habiendo presenciado las agresiones físicas, amenazas e insultos al personal policial como así también a la víctima.

En ese marco arribó al lugar el marido de la conductora, MG de 44 años, quien intentó calmar a su mujer infructuosamente ya que la misma intentó agredir nuevamente al subinspector del Comando Radioeléctrico JG, y a la suboficial de Policía VS; esta última recibiendo arañazos y una patada en la zona de la vagina quedando lesionada.

Impuesto de las novedades el fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola, este dispuso que no se aprehenda a la mujer debido a su estado de nervios y porque estaba con su hija menor, permitiendo que la misma se retire junto con su marido, y que luego con sus datos obtenidos la iban a citar para notificarla de los delitos cometidos.

La mujer se retiró del lugar profiriendo más amenazas, por lo que consultado nuevamente el fiscal Loyola este dispuso que se impute a la mujer MLC en estado de libertad por el delito calificado provisoriamente como “resistencia a la autoridad y otros” y que las actuaciones se tramiten en la División Judiciales de la Unidad Regional V.

Examinado el personal lesionado actuante, se diagnosticaron lesiones en brazo derecho y hombro al subinspector del Comando Radioeléctrico JG, y lesiones en vagina y escoriaciones en tórax a la suboficial de Policía VS.



SUNCHALENSE APUÑALADA

Y AMENAZADA DE MUERTE

En la Comisaría de Sunchales fue radicada una denuncia, y tuvo que ver con lesiones y amenazas de las que resultó víctima una mujer residente ahora en la zona rural de Tacural, en nuestro Departamento, por hechos ocurridos a las 00:30 del viernes.

Según trascendió extraoficialmente, quien fuera identificado como JEP de 27 años, habría llegado a su hogar alcoholizado por lo que comenzaron discusiones con la denunciante. Luego pasó a las amenazas diciendo que “la iba a matar”, en la vereda de la casa.

Acto seguido la habría tomado de los pelos y agredido físicamente incluso con una cuchilla en mano llegaron a darle unos puntazos en las manos, los brazos y la pierna izquierda, todo delante de nenas menores de edad.

Las amenazas habrían continuado si la víctima llamaba a la Policía: “me amenazó con una escopeta que estaba en la cama cargada, y después más calmado me quería curar las heridas”, dijo la mujer de 38 años no pudiendo dar crédito a lo sucedido.

De todas maneras, al amanecer la mujer tomó consigo algo de ropa y se fue con sus hijas a la casa de sus padres en zona rural.

La víctima estaba atemorizada: “no radiqué –dijo- la denuncia antes porque tenía miedo, pero ahora estoy con mi familia y tomé la decisión de denunciar lo que pasó, porque hace varios años que vengo pasando por lo mismo de golpes y daños psicológicos. Quiero hacer entrega de forma voluntaria de una cuchilla y un cartucho calibre 14” dijo, que fueron los utilizados en las amenazas. Médico del Hospital dictaminó presencia de lesiones leves en la mujer.

Tomó intervención personal policial de la Comisaría N° 3 de Sunchales, informando lo sucedido a la fiscal en turno Dra. Lorena Korakis. Los hechos fueron calificados provisoriamente como “lesiones leves dolosas”, “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y de fuego” y “amenazas coactivas”.