Cruces por las obras de barrio Brigadier López Locales 03 de diciembre de 2019 Redacción Por En la reunión de comisión de este lunes los concejales dieron despacho a cuatro proyectos que serán votados en la sesión del jueves, que será la última con la actual composición. En el encuentro se discutió el proyecto de resolución impulsado por Menossi sobre las obras de cloacas y pavimento en el Brigadier López.

FOTO PRENSA CONCEJO EN COMISION. Los concejales durante la reunión del lunes.

Esta semana es crucial para la definición de muchos temas de consideración en el Concejo Municipal, ya que este jueves será la última sesión antes del cambio de conformación del cuerpo legislativo que se concretará en siete días, y quedan muchos temas relevantes por definir, entre ellos el proyecto de ordenanza Tributaria 2020 que será analizado hoy desde las 8:30 en la Comisión de Hacienda, y que incorporará modificaciones producto de los planteos de diferentes sectores. A su vez se analizará la formula polinómica y se discutirá de qué manera se le da despacho para que sea finalmente votado con los actuales concejales este jueves 5 de diciembre, lo que permitirá conocer cuánto aumentará la Tasa a partir de enero.

En este marco, el concejal Hugo Menossi contó con la firma respaldatoria del concejal del FPC y S Lisandro Mársico para darle despacho al proyecto de resolución sobre disponer el cumplimiento de la Ordenanza 3755 en relación a las obras de cloacas y pavimento en B° Brigadier López, que a su entender fue mal aplicada la norma. “Nunca se tomó en cuenta la Ordenanza madre sobre contribución por mejoras que es la 3755 donde en el Art. 8 hace referencia a la posibilidad de dar más plazos a los vecinos para conseguir el porcentaje. Además en la 4968 no dice en ninguna parte que si no se llega al 80% se caen las obras, lo que dice que ese porcentaje debe garantizarse para comenzar la obra”, manifestó Menossi.

El concejal de Cambiemos además enfatizó en forma reiterada que durante la reunión de Comisión en la que se abordó el tema, el Fiscal Municipal, Daniel Fruttero, hizo más referencia a argumentos financieros que a los legales o jurídicos para hacer caer la obra a la vez que aseguró que en las obras de Villa Los Álamos y Villa Aero Club tampoco se alcanzó el 80% del pago anticipado, y que se debieron sumar los intereses para aproximarse a ese porcentaje.

“Cómo va a venir el Fiscal a decirnos que no sabe que va a pasar con el convenio que firmó ASSA para estas obras. Acá se hace lo que se quiere, cómo se quiere y nosotros la vemos pasar y mientras tanto los vecinos siguen perdiendo plata porque hace días que se sacó el dinero del plazo fijo y todavía no se devolvió. Insisto deberíamos basarnos en la Ordenanza 3755 porque la 4968 no es clara y ahí debemos asumir nuestro error”, continuó Menossi, uno de los ediles que dejará la banca el martes próximo.

El presidente del Concejo, Raúl Bonino, señaló por su parte que “hay un vacío legal y es evidente que todos los canales fallaron”. A su vez, la oficialista Evangelina Garrappa dejó en evidencia su malestar por la discusión que propuso Menossi respecto a una decisión del Ejecutivo que parecía cerrada y que él pone en tela de juicio.

Por su parte el justicialista, Jorge Muriel señaló que “la decisión de qué hacer con el dinero para que no se desvalorice fue de la comisión evaluadora que está integrada por vecinos”.

“Esto va más allá de los vecinos, si queremos hacer cualquier cosa con las ordenanzas es otra cosa”, expresó Menossi.



LOS FUNDAMENTOS

DEL PROYECTO

En su artículo 1, el proyecto solicita que se cumpla el art. 8 de la ordenanza Nº 3755/2004 respecto a otorgar tantos meses adicionales como considere oportuno, teniendo en cuenta los planes especiales de pago, a fin de obtener el porcentaje mínimo para poder dar comienzo a la ejecución de la obra. Todo ello respecto del no cumplimiento informado por el Departamento Ejecutivo Municipal, de lo establecido en el Art. 2 de la Ordenanza N° 4968/2018.

El Artículo 2 del proyecto de resolución señala que se convoque a los miembros de la vecinal del barrio Brigadier López y a los vecinos interesados para concordar los plazos necesarios.

A su vez en el encuentro de ayer por la mañana se mencionó el malestar de muchos vecinos del barrio Villa Los Álamos por el proceso que se da en ese sector con las obras de pavimento y cloacas, donde muchos manifestaron su disconformidad, puntualmente sobre la obra de pavimento.



EL RESTO DE LOS TEMAS

Otras iniciativas que recibieron despacho para ser votadas en la sesión de esta semana son un proyecto de resolución presentado por el Bloque de Cambiemos sobre disponer cumplimiento de la Ordenanza Nº 4856 sobre el control ético de la fauna urbana y un proyecto para declarar de interés la charla "Elegir y Accionar".