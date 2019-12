Omar Perotti, Magister en Desarrollo Territorial

Uno de los desafíos que tienen las casas de estudio tiene que ver con que quienes optan por alguna de las carreras y/o especializaciones puedan presentar sus trabajos de investigación y obtener sus títulos de egresados y egresadas. En ese sentido, el aporte no tiene que ver sólo con el título que se otorga y la oportunidad de desarrollo profesional que conlleva sino también con los nuevos conocimientos que se generan. El esfuerzo luego es conectar esa producción con los territorios en los que se llevan a cabo a fines de generar una transformación y un real aporte desde la academia.

En el último mes, en la Maestría en Desarrollo Territorial que se dicta en la Facultad Regional Rafaela de la UTN, se defendieron 8 tesis para obtener el titulo profesional de Magister. Así, Ma. Betania Albrecht, Fabiana Ciabatari, Candela Turrisi, Laura Lencioni, Melina Gaspoz, Carolina Cerniak, Denisse Laurens y Omar Perotti, futuro nuevo gobernador de la provincia de Santas Fe dentro de pocos días, alumnas y alumno de la 2da, 3ra. y 4ta cohorte de la MDT, presentaron sus trabajos de investigación y los defendieron ante jurados compuestos por especialistas y referentes de la temática a nivel internacional.

Para el gobernador electo, hombre nacido en la ciudad de Rafaela, el material académico presentado hasta el momento en la MDT fue el “Asociativismo para la internacionalización y el desarrollo territorial en el contexto de la Revolución 4.0. El caso de Rafaela, Sunchales y Esperanza”; Omar Perotti; Jurado integrado por Dr. Carlo Ferraro, Dr. Nahuel Oddone, Dr. Sergio Pérez Rozzi.

Para más precisiones, Alejandro Mahieu, ejecutiva a cargo del Area de Turismo de la Municipalidad de Rafaela y quién estuvo presenciando la defensa de Perotti el pasado lunes 25 de noviembre, expresó ante una consulta de este Diario que “se trata de una carrera de postgrado que dicta la UTN Facultad Regional Rafaela. Está acreditada por CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y el título académico que otorga es el de Magíster en Desarrollo Territorial. Se dicta en la ciudad desde el 2011, tiene 2 años de cursado y el objetivo de la maestría es que profesionales con títulos de grado de distintas disciplinas profundicen sus conocimientos, adquieran una mirada integral, sistémica del territorio y puedan con esta mirada interdisciplinaria, liderar procesos en el territorio que conjugan responsabilidad social, crecimiento económico, sostenibilidad ambiental, gobernabilidad política. Es decir, una mirada que abarque no solo el expertis adquirido en nuestras propias carreras de grado, sino que al conjugarnos e interactuar con distintas disciplinas, tengamos esa mirada integral y estemos preparados para generar o para contribuir con los diseños de políticas públicas para el territorio en el que estamos insertos y que dicho sea de paso, va evolucionando en estas dimensiones de la gobernabilidad para que un territorio se desarrolle. Un territorio desarrollado contribuye o tiene como objetivo final la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. En eso radica trabajar en el desarrollo y no en el crecimiento por si solo. Un territorio puede tener crecimiento económico, pero si eso no va de la mano con la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, quiere decir que es un territorio que no se va a desarrollando. Dicho desarrollo tiene una mirada más amplia y van de la mano estas dimensiones que tienen que estar concatenadas y la evolución o la mejora tiene que ser integral y no de una sola dimensión”. Por último, Alejandra acotó que “luego del cursado se presenta el plan de tesis. Y una vez que es aprobado, comienza la etapa de la elaboración de dicha tesis. En cuanto al cursado, es presencia, así que cuando podía venía a Rafaela a cursar”.



TITULO Y OBJETIVOS

La carrera se denomina Maestría en Desarrollo Territorial y el título académico que otorga es el de Magíster en Desarrollo Territorial. Hace hincapié en los procesos, en los diálogos, en la multidisciplina, en encarar los conflictos, para formar profesionales con capacidad para actuar en los territorios en tiempos de complejidad. El objetivo general es formar especialistas de alto nivel con capacidades para la investigación en la problemática del desarrollo social desde una perspectiva interdisciplinaria y la promoción de proyectos y programas que contribuyan al desarrollo social.