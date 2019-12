Asamblea de ATILRA para analizar la paritaria nacional Locales 03 de diciembre de 2019 Redacción Por Domingo Possetto, el titular, cita a todos los trabajadores del sector para este miércoles a las 20:15 para tratar la paritaria nacional.

FOTO ARCHIVO DOMINGO POSSETTO. El máximo dirigente de ATILRA Rafaela.

El titular de ATILRA Rafaela, Domingo Possetto, convocó para este miércoles a todos los trabajadores del sector para llevar a cabo una asamblea en el camping para tratar evaluar el tema de la paritaria nacional y los pasos a seguir. “Para aclarar a los trabajadores, la comisión paritaria nacional y el consejo directivo ya recibió un ofrecimiento que lo consideró insuficiente a los efectos de ser aprobado para cerrar el año 2019. No obstante, nosotros vamos a hacer la asamblea este miércoles desde las 20:15, donde están citados los compañeros trabajadores en nuestro camping de calle Ingeniero Báscolo. Están todos invitados para escuchar qué fue lo que ofreció la empresa y qué es lo que considera nuestra organización gremial que tiene que ser evaluado para poder ser considerado y que realmente rinda sus frutos. No voy a avanzar en los detalles ahora porque de todos modos, las conversaciones siguen, como siempre, pero tampoco hay nada resuelto. Con todos los detalles vamos a estar todos juntos con los compañeros para ver cómo avanza la negociación, si es que la hubo, y si no se acordó en favor de los trabajadores, serán los propios trabajadores los que dirán que es lo que tenemos que hacer”, comentó ante los medios Possetto. La empresa considera, en virtud de la crisis económica, una recomposición salarial que lleva a cabo la Comisión Paritaria Nacional para todos los afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). En tanto, en Santa Fe la cita será este martes 3 de diciembre a las 19 en el local gremial de la ciudad capital de la provincia, con el mismo procedimiento que en la ciudad bonaerense.



ANTECEDENTES CERCANOS

A fines de octubre, Atilra había convocado a una medida de fuerza de 72 horas, que tenía previsto iniciarse el viernes 1º de noviembre y extenderse hasta el domingo 3, con la modalidad de no cubrir los francos y trabajar sólo las jornadas semanales comunes. Además, la protesta se completaría al lunes 4 de noviembre con un paro total por 24 horas.Pero a última hora del jueves 31 de octubre, el Consejo Directivo del gremio lechero recibió una notificación de conciliación obligatoria, que dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo que la medida de fuerza se suspendió.De todos modos, no cambiaron los fundamentos del malestar de los trabajadores lácteos ni del reclamo. En aquella oportunidad, la entidad sindical explicó que la medida de fuerza se llevaría a cabo "en razón de no haber accedido las cámaras empresarias del sector a efectuar la correspondiente adecuación de los salarios, para que los mismos mantengan el poder adquisitivo conforme los parámetros inflacionarios ocurridos en el país"."Teniendo en cuenta que las remuneraciones de los trabajadores lecheros han sufrido una erosión muy importante en su poder de compra, situación ésta que contrasta notablemente con la evolución de los precios de los productos lácteos que aumentaron un 77% solamente los primeros nueve meses del año y un 95% en forma interanual, el Consejo Directivo Nacional resolvió que a partir de las cero del día viernes de 1 noviembre y hasta las 24 del domingo 3 de noviembre, trabajar exclusivamente la jornada semanal tal cual lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, absteniéndose de trabajar francos, ya sea sábado o domingo o el día viernes sí al personal diagramado le caería este día como franco; como así también la abstención total de trabajar horas extras", había explicado Atilra hace poco de un mes atrás. Ahora la situación no se ha modificado demasiado, por lo que otra vez amenaza con una protesta que paralice la actividad en las fábricas.