Vecinos de un asentamiento pidieron ayuda al Municipio

Un grupo de vecinos del asentamiento ubicado en calle Lorenzatti al 2550 del barrio Martín Fierro, presentó ayer sus reclamos ante Mirian Villafañe quien actualmente integra el equipo de la Secretaría Desarrollo Social y a partir del 12 de diciembre será la nueva secretaria de Desarrollo Humano.

Los planteos que llevaron ante la funcionario se relacionan con la falta de agua potable y de energía eléctrica, los numerosos hechos de inseguridad que también los afecta y cuestiones sanitarias como la basura que hay en el lugar.

“Ellos vinieron a plantear algunos puntos para trabajarlos juntos como por ejemplo la posibilidad de que podamos gestionar la instalaciones de algunos tanques para que ASSA les lleve agua porque ellos actualmente se proveen de canillas públicas. El otro tema es con respecto a los residuos porque el servicio de recolección no puede ingresar al predio”, explicó Villafañe.

A su vez aclaró que se está trabajado con asistentes sociales y agentes comunitarios en ordenar el lugar colocando algunos cestos en sectores cercanos a donde si pasa la recolección.

Respecto al tema de iluminación Villafañe dijo que tienen que reparar unas luminarias que estaban colocadas allí y se rompieron; por otra parte en la cuadra anterior al ingreso al predio donde están viviendo estas familias, en donde hay ripio que se fue deteriorando, el municipio se comprometió a reforzarlo.



LA PALABRA DE

LOS VECINOS

Los vecinos concurrieron al encuentro acompañados por Christian Avalos de la ONG “Ni un pibe menos por la droga”, que colabora junto a miembros de esa organización en la copa de leche que funciona allí.

“Nosotros vinimos a acompañar el reclamo de estos vecinos ya que hace algunos días habíamos presentado una nota pidiendo una reunión con la secretaría de desarrollo social, principalmente para pedir medidas de urgencia ante la difícil situación que están padeciendo vecinos del barrio Martín Fierro. Viene un verano muy duro y no hay instalaciones de agua y pedimos tanques como hay en otras partes de la ciudad, hoy hay muchos problemas de enfermedades con los niños que viven allí por razones sanitarias”, explicó Avalos.

Por su parte Esther, vecina del asentamiento dijo que “nosotros le dimos un plazo de 15 días para que nos den respuestas y vayan al lugar porque pedimos ripio, los basureros y tanques de agua”.

Respecto a cómo ocuparon esos terrenos, la vecina señaló que “hace dos años que vivimos ahí porque hubo una familia que nos supo vender y resultamos todos estafados. No tenemos contacto con la comisión vecinal porque aunque para ellos no pertenezcamos al Martín Fierro, hoy la funcionaria que nos atendió dijo que sí porque estamos cerca de instituciones del barrio”.

Hoy son alrededor de 33 familias y alrededor de 70 niños los que viven en ese asentamiento en condiciones de altísima vulnerabilidad.