El inicio de Ben Hur Deportes 03 de diciembre de 2019 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

Ben Hur pone primera hacia el gran objetivo del año venidero. Este martes, a partir de las 17, el plantel de primera división con algunos juveniles, y gran parte de las incorporaciones, iniciará los entrenamientos que en esta semana inicial serán a modo de reacondicionamiento físico, para desde el lunes próximo darle mayor intensidad con la pretemporada propiamente dicha.

El técnico Carlos Trullet, su ayudante de campo Adrián Acosta, el preparador físico César Bessone y el entrenador de arqueros Nicolás Zanuzzi se reunirán en el estadio Néstor Zenklusen con un grupo que tendrá como único objetivo buscar el ascenso al Federal A. Recordemos que el certamen, en principio, podría arrancar entre fines de enero y la primera semana de febrero.



LAS BAJAS

Empezando por algunos futbolistas que estuvieron en Liga Rafaelina, no continuarán el arquero Laureano Rustton, el defensor Germán Guibert, el volante Ezequiel Saavedra y los delanteros Lautaro Obregón e Ignacio Ynfante. En el caso de Rustton ambas partes se dieron un tiempo como para buscar nuevas opciones, ya que el futbolista tiene como prioridad estar cerca de su familia, en Buenos Aires. No obstante, cabe hacer la salvedad que Trullet le había informado que Matías Astrada comenzaría atajando, luego de la evaluación realizada en Liga (atajaban dos partidos cada uno).

Por otro motivo, ya que sufrió la lesión de rotura de ligamentos cruzados en el partido ante 9 de Julio por el Absoluto, no podrá estar el promisorio lateral izquierdo Martín Alemandi.



LAS ALTAS

Entre las caras nuevas que se esperan hoy en barrio Parque, estarán los defensores: Sebastián Muriel (ex Quilmes), Martín Zbrun (Cipolletti), Joel Sacks (Libertad de Sunchales); los volantes Iván Gómez (Atlético San Jorge), Hernán Jara (Sp. Norte) y Marcos Valsagna (Ferrocarril del Estado); y los delanteros Emir Izaguirre (último paso Central Córdoba de Santiago del Estero), Diego Nuñez (Central Norte de Salta) y Gastón Martinez Cortez. Este último futbolista es un atacante de 22 años que viene del Club Juventud de la Liga Chaqueña, siendo a priori el reemplazante de Ynfante en cuanto a características.

Cabe acotar que Jacks, Zbrun e Izaguirre estuvieron entrenando en las últimas semanas cuando aún se jugaba Liga Rafaelina. Por el momento no hay confirmaciones sobre Marcos Quiroga, el volante sunchalense que viene de ganar el Clausura con Ferrocarril del Estado.