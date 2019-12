Proyecto para adherir a la "Ley Micaela" Locales 03 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este lunes en la reunión de comisión se le dio despacho a un proyecto impulsado conjuntamente por las concejales Evangelina Garrappa y Alejandra Sagardoy sobre adherir a la Ley Nacional Nº 27499/18 y Provincial Nº 13891, referida a las víctimas de femicidio, y conocida como Ley Micaela.

“Hemos presentado de manera conjunta la ordenanza al igual que hemos trabajado en el Concejo muchos temas que tienen que ver con la parida y con los derecho de las mujeres, lo que habla del trabajo cuando el tema es más importante que el protagonismo individual. Lo que nosotros presentamos es para que la municipalidad puede adherir a la Ley Micaela, que ha adherido ya la provincia, una ley que nace del dolor del femicidio de Micaela y lo que propone es capacitar en derechos y en perspectiva de género a todos los funcionarios municipales, a todos los empleados, a los concejales y a la gente que trabaja en los distintos niveles del Estado. Lo que nosotros hacemos por ordenanzas y que nos competen como municipio local, -si bien ya se viene realizando en el municipio -, es que tenga la institucionalidad de una norma, lo que nos parece importante más a mí que se termina mi mandato pero siempre he trabajado con esta temática y me parece fundamental que quede una base para poder capacitar, para poder tener espacios de capacitación”, señaló Garrappa.

Por su parte Sagardoy acompañó los dichos de la concejal justicialista, valoró su compromiso con estos temas y dijo “me parece importante que todos nos capacitemos, que todos sepamos lo que es perspectiva de género, porque no todos saben y muchas veces uno peca realmente porque no sabe y creo que es importante que en todos los niveles del Estado nos vayamos capacitando y preparándonos para lo que se viene. Con Eva decimos presentar el proyectos juntas porque venimos trabajando hace mucho, nos conocemos muchísimos de la militancia cada una de partido diferente, pero siempre trabajando juntas y esto es lo que yo rescató desde la política porque creo que hay que dejar de lado las banderas políticas y trabajar para la gente”, finalizó.