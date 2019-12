Defraudación: policías devolvieron el dinero Policiales 03 de diciembre de 2019 Redacción Por Un informe oficial indica que -junto a civiles-, lograron defraudar al Estado provincial por más de 4 millones de pesos.

Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, presentó los resultados que se lograron con el avance de la causa D4, denuncia que el propio funcionario impulsó poco tiempo después de asumir el rol de ministro contra jefes policiales que hacían pasar facturas por arreglos de un colectivo, y que no se realizaban.

Un informe oficial da cuenta de que a través de esta maniobra lograron defraudar al Estado provincial por más de 4 millones de pesos.



UN COLECTIVO

Según el ministro, "con parte del dinero que devolvieron (los condenados) hemos arreglado este colectivo como hecho simbólico también para toda la provincia de Santa Fe, marcando uno de los ejes centrales de nuestra gestión y además representa una línea que trazamos el primer día" donde el objetivo fue "priorizar a la buena Policía y separar a la mala Policía".

Además, recordó que "allá por 2016 realicé una denuncia a la plana de la Jefatura de la Policía de la provincia de Santa Fe, porque a este colectivo que ustedes están viendo nosotros lo veíamos siempre en las mismas condiciones cuando íbamos a despegar (en el helicóptero de la PSF) en el D4 (Departamento Operaciones) de la Policía".



LO QUE NO SE HIZO

En cuanto a qué fue lo que impulsó esta causa, Pullaro memoró que tras indagar respecto de ese colectivo, notaron que "el mismo tenía diferentes facturas presentadas, lo que significaban diferentes arreglos", y constataron "que nunca se hacían, por eso yo radiqué y lleve adelante una denuncia penal en donde está detenido un exjefe de policía (Rafael Grau), y parte de integrantes de la planta también estuvieron detenidos".



DEVOLVER EL DINERO

"Cada uno de esos funcionarios policiales que le robaban a la Policía, no haciendo los arreglos que tenían que llevar adelante, tuvieron que devolver la plata que le habían robado el Estado" remarcó el ministro.

Y seguidamente sentenció que "cuatro millones y medio van devolviendo efectivos policiales y civiles, porque esto constituye una asociación ilícita llevada adelante por privado y por policías que defraudan Estado provincial".



HUBO DONACIONES

Finalmente, el ministro de Seguridad de la Provincia puntualizó que otros condenados tuvieron que hacer donaciones a diferentes instituciones que dependen del Ministerio de Seguridad, y al Ministerio Público de la Acusación, además de cumplir condenas.

N.deR.: el 13 de septiembre de 2017, bajo el título "Detuvieron al exjefe de la Policía de la Provincia", dimos a conocer que el comisario general retirado Rafael Grau había sido detenido al mediodía de la víspera, en su casa de Castelli al 4000 de la capital provincial.

También se señaló que la detención se dio en el marco de una investigación por corrupción policial por la presunta comisión de delitos contra la administración pública ocurridos en el Departamento Logística (D-4) de la Policía de Santa Fe.

Por entonces, además de Grau también fueron detenidos otros dos policías en actividad, en la causa relacionada al arreglo y cambio de repuestos de móviles policiales.

En el informe se agregó que el segundo policía era identificado como AHV, quien al momento de los hechos investigados laboraba como habilitado de la Jefatura de la Policía de la Provincia.

En tanto, al tercer policía detenido se lo identificó como JML, quien al momento de los hechos investigados era el jefe del Departamento Logística de la Policía de la Provincia.

Además, se ordenó la detención de otros cinco civiles que también estarían relacionados con la comisión de los delitos, según lo informado oficialmente por el Ministerio Público de la Acusación.